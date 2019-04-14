Апельсин в голову, «перерезание горла», неистовые болельщики. ЦСКА ждет яркий четвертьфинал Евролиги

Источник: Спорт-Экспресс

Евролига. ¼ финала

Расписание матчей (серия продолжается до трех побед одного из соперников)

16 апреля, 20:00. ЦСКА — Баскония

18 апреля, 20:00. ЦСКА — Баскония

24 апреля, 21:30. Баскония — ЦСКА

26 апреля, 21:30. Баскония — ЦСКА (если потребуется)

1 мая, 20:00. ЦСКА — Баскония (если потребуется).

16 апреля стартует плей-офф главного клубного соревнования Старого света — и всех любителей баскетбола ждет очередная серия исторического соперничества между московским ЦСКА и «Басконией». За последнее десятилетие команды сходятся в первом раунде игр на выбывание уже в четвертый раз, и матчи неизменно получаются на загляденье.

И не в последнюю очередь благодаря тому, что между командами сложились особые отношения. Nothing personal — «ничего личного», часто бросают в голливудских фильмах герои, подчеркивая отношение к поверженному сопернику. Так вот, это совершенно не тот случай, и формулировка «просто бизнес» сюда не подойдет. Это соперничество переросло в принципиальное довольно давно, и личные счеты с ЦСКА как минимум у болельщиков «Басконии». Они не любят армейский клуб, и не скрывают этого. И на арене «Фернандо Буэса», которая в мае примет «Финал четырех», московскую команду всегда встречают «по высшему разряду».

— Это точно не только не самый удачный, а один из самых неудобных оппонентов, — отмечает олимпийский чемпион-1988 и известный телекомментатор Сергей Тараканов. — Учитывая еще и аудиторию в Витории, которая всегда отчаянно болеет против ЦСКА. Будет очень жестко. Если армейцы не заберут первые два домашних матча, то это может стать очень большой проблемой.

Жест Папалукаса

Вообще, ЦСКА и «Баскония» провели между собой уже три с половиной десятка матчей и сейчас, благодаря новой формуле проведения Евролиги, два раза в год встречаются в регулярном чемпионате. Кстати, общее соотношение побед примерно 3 к 1 в пользу армейцев. Но это, как вы понимаете, немного не то — в историю турнира эти имена одно рядом с другим вписали именно встречи в играх на выбывание.

Хотя окончательно из «зоны комфорта» эта пара вышла еще в те времена, когда плей-офф как такового в Евролиге еще вообще не было — групповой этап, топ-16 и «Финал четырех». Впрочем, схема была ничуть не более щадящей, из второго раунда в четверку попадали только победители групп. И вот во встрече, победитель которой получал ту самую «путевку в жизнь», ЦСКА принимал тогда еще «Тау Керамику». В последней четверти армейцы уступали «-5», но достали соперника.

В ключевом эпизоде матча греческий лидер хозяев Тео Папалукас сделал перехват на чужой трехочковой линии и забил сверху — 84:82. А после еще и продемонстрировал характерный жест — «добил» поверженного оппонента, пару раз проведя ребром ладони по горлу. После этого история взаимоотношений ЦСКА и «Басконии» прошла символическую «точку невозврата».

— Действительно, у матчей ЦСКА и «Басконии», или «Таугреса» — богатая история, — говорит Папалукас, с которым связался «СЭ». — В той встрече, о которой вы говорите, нам ведь тоже пришлось отыгрываться, но я забил победный мяч, и мы попали в финал. Конечно, тот самый жест все помнят. Но у нас в Греции он означает «все, делу конец». Это я и показал. А испанские болельщики восприняли его по-другому. (улыбается) И с тех пор каждый раз, когда мы приезжали в гости к «Басконии», то я оказывался в еще более враждебной среде, чем обычно. Но мне даже нравилось играть в таких условиях. Хотя когда мы впервые после того случая прибыли на игру к «Тау», мне понадобилось сопровождение полиции, до и после игры!

Прекрасная возможность отомстить появилась у испанцев уже через год, и они нанесли ЦСКА очень тяжелый удар — обыграли красно-синих в полуфинале домашнего «Ф4» в московском спорткомплексе «Олимпийский». То поражение до сих пор остается одним из самых обидных в истории армейцев, которые позволили сопернику контролировать игру. А еще не забили 18 штрафных за матч из 28 попыток.

— Прекрасно помню этот полуфинал, мы тогда проводили прекрасный сезон, но уступили, — вздыхает Папалукас. — А еще, первое, что мне приходит на ум — выездные матчи в Витории. У соперника всегда был прекрасный состав и хорошие тренеры, они крепки и физически, и морально. С «Басконией» не бывает легко. Но я счастлив, что у меня в карьере были такие игры.

Круг снова замкнулся еще через три года, в мае 2008-го. Пути ЦСКА и «Басконии» снова пересеклись в полуфинале. И вновь встреча вышла максимально напряженной: лидерство переходило из рук в руки, красно-синие лучше выглядели после перерыва и выиграли с разницей в четыре очка. А затем взяли и титул.

Апельсин для Шакулина

Следующая часть истории развернулась с наступлением второго десятилетия XXI века. Испанский клуб переименовали в «Каха Лабораль», и теперь у него появилась традиция встречаться с ЦСКА в четвертьфиналах. В 2010-м армейцы с видимой легкостью обыграли соперника дома с преимуществом от «+20», но в Витории команду Евгения Пашутина ждали серьезные испытания. В третьем матче никто из красно-синих не набрал хотя бы 10 очков, а вся команда остановилась на отметке 53.

В следующей встрече армейцы проиграли вторую четверть со счетом 8:27 и уступали «-10» по ходу четвертой. В роли спасателя выступил Джей Ар Холден, набравший за эту 10-минутку 16 очков, в том числе 12 подряд, и забивший несколько ключевых «трешек». В концовке к нему присоединились Лэнгдон и Шишкаускас, и ЦСКА дожал соперника. И все это — при бешеной реакции зала.

Через три года ситуация вышла очень похожей — взяв домашние матчи, армейцы в Витории «сгорели» в третьем «-21». Главным героем четвертого стал капитан ЦСКА Виктор Хряпа, который провел на паркете почти 36 минут и оформил дабл-дабл — 19 очков и 12 подборов. Чего только не летело с трибун по окончании встречи!

— Баски — настоящие воины, которые всегда гонят команду вперед, — рассказывает Дмитрий Шакулин, долгие годы работавший в тренерском штабе ЦСКА. — Не щадя голосовых связок. Свист, ругань в сторону соперника — зал и атакует вместе со своими игроками, и защищается. Там тяжело с первых же секунд, и гул стоит до самого конца. Для меня есть три самых «горячих» арены — в Белграде, в Афинах у «Панатинаикоса», где болельщики, помню, уже на разминке плевали в Теодосича, когда-то выступавшего за «Олимпиакос», и Витория.

— Вы не раз могли оценить прием со стороны местных фанатов…

— Да, в памяти остались и матчи в сезоне-2009/10, и серию в 2013-м, по окончании которой приключилась настоящая история.

— Расскажете?

— Мы тогда проводили сдвоенный выезд, и из Испании должны были лететь сразу на матч Единой лиги в Самару. Я взял с собой несколько рубашек и только один костюм. Это важно. И вот мы взяли у «Басконии» четвертый матч, такая легкая эйфория, тренеры со скамейки идут поздравлять команду, собравшуюся в центре площадки. Игроки хозяев стоят тут же, рядом с нами. Я иду, обнимаюсь с Хряпой, Смодишем, другими игроками. И вдруг чувствую, как мне в голову ударяется какой-то предмет. Слава богу, это оказался апельсин. Но спелый, сочный. Он мне об голову разбился и сок потек по одежде. Как они вообще так точно кидают? Ведь могли угодить и в своих, а прилетело мне! Это даже попало в телерепортаж, я потом видел момент в записи. И пришлось просить коллег, ехавших из Москвы, везти мне в Самару другой костюм. (смеется).

— А что могло быть вместо апельсина?

— Своими глазами видел, как на площадку прилетали ключи от машины с брелоком сигнализации. Когда сам играл, Виталику Носову как-то в Греции рассекли голову монетой, накладывали швы. Там вообще денег кидали столько — у нас был один легионер, он у рекламного щита сгребал эти драхмы, и в карман. Набрал приличный пакет. Так что апельсин — это не смертельно.

Фол-фантом

Предыдущая встреча ЦСКА и «Басконии» в четвертьфинале состоялась два года назад. И прошла по всем канонам жанра. Уже вторая встреча в Москве завершилась победой армейцев с разницей в два очка. По ходу встречи армейцы вели «+17», но гости едва не перевели матч в овертайм. Спас Кайл Хайнс, на последней секунде взявший подбор на чужом щите после промаха Теодосича и забивший два штрафных.

Уже тогда было понятно, что в Витории красно-синим будет крайне тяжело. Арена встретила их оглушительным гулом и не смолкала всю игру. Некоторые фанаты «Басконии» даже и не садились. Было из-за чего — команды показали шикарный баскетбол, разница в счете была минимальной от начала и до конца встречи. Все решалось на последних секундах — хозяева отставали, но подобрались на расстояние броска. Драматичность концовки можно оценить в 11 по 10-балльной шкале: промах проведшего отличную встречу Хиггинса, один из двух реализованных штрафных у «Басконии», потеря Де Коло за семь секунд до конца и шанс хозяев. Арена в исступлении зашлась криками возмущения, когда Никита Курбанов помешал попытке Ларкина сравнять счет — всем показалось, что арбитры должны дать фол. Последнюю попытку «Басконии» забить нейтрализовал Хайнс.

— Да, я помню этот момент, — говорит сам Курбанов. — Соперники ввели мяч в игру, Ларкин пытался совершить бросок из угла, и моя задача как обороняющегося была ему помешать. Да, зал после этого стал апеллировать к арбитрам. Со своей стороны, могу сказать, что я делал все, чтобы максимально затруднить задачу Ларкину. Остальное — на усмотрение судей.

— Лично вам насколько тяжело играть при таких темпераментных и далеко не дружелюбно настроенных болельщиках?