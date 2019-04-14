Апельсин в голову, «перерезание горла», неистовые болельщики. ЦСКА ждет яркий четвертьфинал Евролиги
У армейцев и «Басконии» богатая история матчей.
У армейцев и «Басконии» богатая история матчей.
Евролига. ¼ финала
Расписание матчей (серия продолжается до трех побед одного из соперников)
16 апреля, 20:00. ЦСКА — Баскония
18 апреля, 20:00. ЦСКА — Баскония
24 апреля, 21:30. Баскония — ЦСКА
26 апреля, 21:30. Баскония — ЦСКА (если потребуется)
1 мая, 20:00. ЦСКА — Баскония (если потребуется).
16 апреля стартует
И не в последнюю очередь благодаря тому, что между командами сложились особые отношения. Nothing personal — «ничего личного», часто бросают в голливудских фильмах герои, подчеркивая отношение к поверженному сопернику. Так вот, это совершенно не тот случай, и формулировка «просто бизнес» сюда не подойдет. Это соперничество переросло в принципиальное довольно давно, и личные счеты с ЦСКА как минимум у болельщиков «Басконии». Они не любят армейский клуб, и не скрывают этого. И на арене «Фернандо Буэса», которая в мае примет «Финал четырех», московскую команду всегда встречают «по высшему разряду».
— Это точно не только не самый удачный, а один из самых неудобных оппонентов, — отмечает олимпийский чемпион-1988 и известный телекомментатор Сергей Тараканов. — Учитывая еще и аудиторию в Витории, которая всегда отчаянно болеет против ЦСКА. Будет очень жестко. Если армейцы не заберут первые два домашних матча, то это может стать очень большой проблемой.
Вообще, ЦСКА и «Баскония» провели между собой уже три с половиной десятка матчей и сейчас, благодаря новой формуле проведения Евролиги, два раза в год встречаются в регулярном чемпионате. Кстати, общее соотношение побед примерно 3 к 1 в пользу армейцев. Но это, как вы понимаете, немного не то — в историю турнира эти имена одно рядом с другим вписали именно встречи в играх на выбывание.
Хотя окончательно из «зоны комфорта» эта пара вышла еще в те времена, когда
В ключевом эпизоде матча греческий лидер хозяев Тео Папалукас сделал перехват на чужой трехочковой линии и забил сверху — 84:82. А после еще и продемонстрировал характерный жест — «добил» поверженного оппонента, пару раз проведя ребром ладони по горлу. После этого история взаимоотношений ЦСКА и «Басконии» прошла символическую «точку невозврата».
— Действительно, у матчей ЦСКА и «Басконии», или «Таугреса» — богатая история, — говорит Папалукас, с которым связался «СЭ». — В той встрече, о которой вы говорите, нам ведь тоже пришлось отыгрываться, но я забил победный мяч, и мы попали в финал. Конечно, тот самый жест все помнят. Но у нас в Греции он означает «все, делу конец». Это я и показал. А испанские болельщики восприняли его
Прекрасная возможность отомстить появилась у испанцев уже через год, и они нанесли ЦСКА очень тяжелый удар — обыграли
— Прекрасно помню этот полуфинал, мы тогда проводили прекрасный сезон, но уступили, — вздыхает Папалукас. — А еще, первое, что мне приходит на ум — выездные матчи в Витории. У соперника всегда был прекрасный состав и хорошие тренеры, они крепки и физически, и морально. С «Басконией» не бывает легко. Но я счастлив, что у меня в карьере были такие игры.
Круг снова замкнулся еще через три года, в мае 2008-го. Пути ЦСКА и «Басконии» снова пересеклись в полуфинале. И вновь встреча вышла максимально напряженной: лидерство переходило из рук в руки,
Следующая часть истории развернулась с наступлением второго десятилетия XXI века. Испанский клуб переименовали в «Каха Лабораль», и теперь у него появилась традиция встречаться с ЦСКА в четвертьфиналах. В 2010-м армейцы с видимой легкостью обыграли соперника дома с преимуществом от «+20», но в Витории команду Евгения Пашутина ждали серьезные испытания. В третьем матче никто из
В следующей встрече армейцы проиграли вторую четверть со счетом 8:27 и уступали «-10» по ходу четвертой. В роли спасателя выступил Джей Ар Холден, набравший за эту 10-минутку 16 очков, в том числе 12 подряд, и забивший несколько ключевых «трешек». В концовке к нему присоединились Лэнгдон и Шишкаускас, и ЦСКА дожал соперника. И все это — при бешеной реакции зала.
Через три года ситуация вышла очень похожей — взяв домашние матчи, армейцы в Витории «сгорели» в третьем «-21». Главным героем четвертого стал капитан ЦСКА Виктор Хряпа, который провел на паркете почти 36 минут и оформил
— Баски — настоящие воины, которые всегда гонят команду вперед, — рассказывает Дмитрий Шакулин, долгие годы работавший в тренерском штабе ЦСКА. — Не щадя голосовых связок. Свист, ругань в сторону соперника — зал и атакует вместе со своими игроками, и защищается. Там тяжело с первых же секунд, и гул стоит до самого конца. Для меня есть три самых «горячих» арены — в Белграде, в Афинах у «Панатинаикоса», где болельщики, помню, уже на разминке плевали в Теодосича,
— Вы не раз могли оценить прием со стороны местных фанатов…
— Да, в памяти остались и матчи в сезоне-2009/10, и серию в 2013-м, по окончании которой приключилась настоящая история.
— Расскажете?
— Мы тогда проводили сдвоенный выезд, и из Испании должны были лететь сразу на матч Единой лиги в Самару. Я взял с собой несколько рубашек и только один костюм. Это важно. И вот мы взяли у «Басконии» четвертый матч, такая легкая эйфория, тренеры со скамейки идут поздравлять команду, собравшуюся в центре площадки. Игроки хозяев стоят тут же, рядом с нами. Я иду, обнимаюсь с Хряпой, Смодишем, другими игроками. И вдруг чувствую, как мне в голову ударяется
— А что могло быть вместо апельсина?
— Своими глазами видел, как на площадку прилетали ключи от машины с брелоком сигнализации. Когда сам играл, Виталику Носову
Предыдущая встреча ЦСКА и «Басконии» в четвертьфинале состоялась два года назад. И прошла по всем канонам жанра. Уже вторая встреча в Москве завершилась победой армейцев с разницей в два очка. По ходу встречи армейцы вели «+17», но гости едва не перевели матч в овертайм. Спас Кайл Хайнс, на последней секунде взявший подбор на чужом щите после промаха Теодосича и забивший два штрафных.
Уже тогда было понятно, что в Витории
— Да, я помню этот момент, — говорит сам Курбанов. — Соперники ввели мяч в игру, Ларкин пытался совершить бросок из угла, и моя задача как обороняющегося была ему помешать. Да, зал после этого стал апеллировать к арбитрам. Со своей стороны, могу сказать, что я делал все, чтобы максимально затруднить задачу Ларкину. Остальное — на усмотрение судей.
— Лично вам насколько тяжело играть при таких темпераментных и далеко не дружелюбно настроенных болельщиках?
— Поскольку ЦСКА часто встречается с «Басконией» именно в