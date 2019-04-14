Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли ВЭФу в Единой лиги ВТБ

Большую часть игрового времени встречи в Риге с местным ВЭФом минчане вели в счете. Однако в концовке четвертой четверти хозяева сумели не только догнать «драконов», но и вырвать победу — 70:65 (13:20, 19:17, 18:20, 20:9).

В 24-х играх «банковского» турнира «Цмокi» одержали всего 3 виктории и находятся на последнем, 14-м месте в турнирной таблице.

Подопечным Ростислава Вергуна осталось провести две гостевые встречи — 21 апреля с польской «Зеленой Гурой» и 28 апреля с российским «Нижним Новгородом».