Баскетболистки УГМК победили курское «Динамо» в финале женской Евролиги
ТАСС, 14 апреля. Екатеринбургский клуб УГМК со счетом 91:67 обыграл курское «Динамо» в финале женской Евролиги сезона-2018/19. Матч прошел в венгерском городе Шопрон.
ТАСС, 14 апреля. Екатеринбургский клуб УГМК со счетом 91:67 обыграл курское «Динамо» в финале женской Евролиги сезона-2018/19. Матч прошел в венгерском городе Шопрон.
В матче за третье место чешская «Прага» обыграла венгерский клуб «ЮНИКА-Евролизинг» со счетом 64:53.
Баскетболистка УГМК Бриттни Грайнер была признана самым ценным игроком «Финала четырех» Евролиги. В финальном матче она набрала 16 очков и сделала 10 подборов.
Во второй раз в истории турнира в решающем матче встретились две команды из России. В сезоне-2015/16 УГМК обыграл оренбургскую «Надежду» — 72:69. УГМК стал пятикратным победителем Евролиги, победив второй сезон подряд, «Динамо» выигрывало турнир однажды, причем в последние три сезона победителями соревнований становились только эти команды. Всего российские команды побеждали в Евролиге 11 раз.