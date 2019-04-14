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23:20 (мск), источник: ТАСС

Баскетболистки УГМК победили курское «Динамо» в финале женской Евролиги

ТАСС, 14 апреля. Екатеринбургский клуб УГМК со счетом 91:67 обыграл курское «Динамо» в финале женской Евролиги сезона-2018/19. Матч прошел в венгерском городе Шопрон.

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Источник: РИА "Новости"

В матче за третье место чешская «Прага» обыграла венгерский клуб «ЮНИКА-Евролизинг» со счетом 64:53.

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Баскетболистка УГМК Бриттни Грайнер была признана самым ценным игроком «Финала четырех» Евролиги. В финальном матче она набрала 16 очков и сделала 10 подборов.

Во второй раз в истории турнира в решающем матче встретились две команды из России. В сезоне-2015/16 УГМК обыграл оренбургскую «Надежду» — 72:69. УГМК стал пятикратным победителем Евролиги, победив второй сезон подряд, «Динамо» выигрывало турнир однажды, причем в последние три сезона победителями соревнований становились только эти команды. Всего российские команды побеждали в Евролиге 11 раз.

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