Баскетболистки УГМК победили курское «Динамо» в финале женской Евролиги

Во второй раз в истории турнира в решающем матче встретились две команды из России. В сезоне-2015/16 УГМК обыграл оренбургскую «Надежду» — 72:69. УГМК стал пятикратным победителем Евролиги, победив второй сезон подряд, «Динамо» выигрывало турнир однажды, причем в последние три сезона победителями соревнований становились только эти команды. Всего российские команды побеждали в Евролиге 11 раз.