Кириленко поздравил УГМК с победой в женской баскетбольной Евролиге

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье екатеринбургский клуб в решающем матче «Финала четырех» Евролиги обыграл курское «Динамо» (91:67) и выиграл турнир второй раз подряд.

«Поздравляю УГМК с очередным титулом лучшего клуба Европы. Эта команда впервые стала победителем Евролиги два розыгрыша подряд, это дорогого стоит, как известно, удержаться на вершине всегда труднее, чем взойти на нее, — сказал Кириленко. — Из года в год УГМК подтверждает свою силу, постоянно претендуя на самые высокие места во всех турнирах, в которых участвует».

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/d1baec58-5aa3-4ef8-a86b-292ea0819f7c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1317073" target="_blank">Курское «Динамо» уступило УГМК</a> Во время загрузки произошла ошибка.

Кириленко отметил, что УГМК силен не только иностранными баскетболистками. «Несмотря на то что команда фактически представляет из себя сборную мира, в УГМК не забывают уделять внимание и своей детской программе, а также национальной сборной: здесь играют как минимум шесть кандидаток на участие в Евробаскете-2019», — сказал глава РФБ.