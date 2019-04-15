Кириленко поздравил УГМК с победой в женской баскетбольной Евролиге

В воскресенье екатеринбургский клуб в решающем матче «Финала четырех» Евролиги обыграл курское «Динамо» (91:67) и выиграл турнир второй раз подряд.
«Поздравляю УГМК с очередным титулом лучшего клуба Европы. Эта команда впервые стала победителем Евролиги два розыгрыша подряд, это дорогого стоит, как известно, удержаться на вершине всегда труднее, чем взойти на нее, — сказал Кириленко. — Из года в год УГМК подтверждает свою силу, постоянно претендуя на самые высокие места во всех турнирах, в которых участвует».
Кириленко отметил, что УГМК силен не только иностранными баскетболистками. «Несмотря на то что команда фактически представляет из себя сборную мира, в УГМК не забывают уделять внимание и своей детской программе, а также национальной сборной: здесь играют как минимум шесть кандидаток на участие в Евробаскете-2019», — сказал глава РФБ.
УГМК становился чемпионом Евролиги также в 2003, 2013 и 2016 годах. Клуб является 12-кратным чемпионом России.