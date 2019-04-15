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20:23 (мск), источник: ТАСС

Кириленко поздравил УГМК с победой в женской баскетбольной Евролиге

МОСКВА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поздравил екатеринбургский УГМК с победой в женской баскетбольной Евролиге. В беседе с ТАСС он отметил, что защитить титул всегда сложнее, чем завоевать его.

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье екатеринбургский клуб в решающем матче «Финала четырех» Евролиги обыграл курское «Динамо» (91:67) и выиграл турнир второй раз подряд.

«Поздравляю УГМК с очередным титулом лучшего клуба Европы. Эта команда впервые стала победителем Евролиги два розыгрыша подряд, это дорогого стоит, как известно, удержаться на вершине всегда труднее, чем взойти на нее, — сказал Кириленко. — Из года в год УГМК подтверждает свою силу, постоянно претендуя на самые высокие места во всех турнирах, в которых участвует».

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Кириленко отметил, что УГМК силен не только иностранными баскетболистками. «Несмотря на то что команда фактически представляет из себя сборную мира, в УГМК не забывают уделять внимание и своей детской программе, а также национальной сборной: здесь играют как минимум шесть кандидаток на участие в Евробаскете-2019», — сказал глава РФБ.

УГМК становился чемпионом Евролиги также в 2003, 2013 и 2016 годах. Клуб является 12-кратным чемпионом России.

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