«Валенсия» стала победителем Еврокубка
Испанская «Валенсия» на домашней площадке переиграла берлинскую «Альбу» в третьем матче финальной серии Еврокубка и завоевала трофей.
Испанская «Валенсия» на домашней площадке переиграла берлинскую «Альбу» в третьем матче финальной серии Еврокубка и завоевала трофей.
Первая четверть прошла в равной борьбе, в которой немного сильнее оказались гости, которым удалось уйти на первый перерыв с минимальным преимуществом в счёте. Второй игровой отрезок целиком остался за хозяевами, и к большому перерыву они, совершив рывок, вели в счёте — 46:33.
Не особо изменилась ситуация и в третьей четверти — к её окончанию преимущество испанцев достигло 19 очков. Заключительный игровой отрезок превратился в формальность, в нём сильнее также оказались хозяева паркета. Итоговый счёт матча — 89:63.
Благодаря этой победе «Валенсия» завоевала путёвку в Евролигу на следующий сезон.