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15 апреля, источник: Чемпионат.com

«Валенсия» стала победителем Еврокубка

Испанская «Валенсия» на домашней площадке переиграла берлинскую «Альбу» в третьем матче финальной серии Еврокубка и завоевала трофей.

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Источник: РИА "Новости"

Первая четверть прошла в равной борьбе, в которой немного сильнее оказались гости, которым удалось уйти на первый перерыв с минимальным преимуществом в счёте. Второй игровой отрезок целиком остался за хозяевами, и к большому перерыву они, совершив рывок, вели в счёте — 46:33.

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Не особо изменилась ситуация и в третьей четверти — к её окончанию преимущество испанцев достигло 19 очков. Заключительный игровой отрезок превратился в формальность, в нём сильнее также оказались хозяева паркета. Итоговый счёт матча — 89:63.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Мэтт Томас, набравший 19 очков. В составе гостей 19 очков набрал Рокас Гедрайтис.

Благодаря этой победе «Валенсия» завоевала путёвку в Евролигу на следующий сезон.

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