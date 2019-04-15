«Валенсия» стала победителем Еврокубка

Первая четверть прошла в равной борьбе, в которой немного сильнее оказались гости, которым удалось уйти на первый перерыв с минимальным преимуществом в счёте. Второй игровой отрезок целиком остался за хозяевами, и к большому перерыву они, совершив рывок, вели в счёте — 46:33.