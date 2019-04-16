ЦСКА открывает серию четвертьфинала плей-офф баскетбольной Евролиги с «Басконией» в Москве

Источник: РИА "Новости"

Команда Димитриса Итудиса заняла второе место в регулярном сезоне турнира и поэтому имеет преимущество своей площадки в предстоящей серии плей-офф до трех побед. Первые две игры пройдут в Москве, следующие — в Витории. Если потребуется пятая встреча, то она состоится в российской столице.

Несмотря на то, что «Баскония» завершила регулярный чемпионат лишь на седьмом месте, с армейцами в этом сезоне у испанцев равенство личных встреч. В домашнем матче команда выиграла 76:73, а в Москве уступила 78:82.

Как признался ТАСС защитник ЦСКА Серхио Родригес, армейцы хорошо знают сильные стороны предстоящего соперника по плей-офф.

«У “Басконии” очень хорошая и талантливая команда. Но мы уверены в собственных силах, хорошо прошли регулярный чемпионат. Если учитывать, что у нас почти не было травм, то подходим к плей-офф в лучшей форме, чем год назад. Кайл Хайнц тогда получил травму сразу перед плей-офф, а Нандо де Коло — через пять минут после начала первой игры, это лидеры, тогда мы потеряли практически половину команды».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/QznOkjETGaA?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Статистика в плей-офф за ЦСКА

В прошлом сезоне ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата Евролиги, но в «Финале четырех» занял четвертое место.

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Оптимизм Родригеса усиливает статистика. ЦСКА в новейшей истории Евролиги лишь раз не сумел пробиться в «Финал четырех» — в 2011 году, когда остановился на групповой стадии. С 2005 года Евролига внедрила одну серию плей-офф, и ЦСКА неизменно в четвертьфиналах побеждает.

Как признался ТАСС президент московского клуба Андрей Ватутин, нынешний розыгрыш турнира является самым интригующим за последние годы. Говоря же о своей команде, Ватутин добавил, что главным для коллектива является отсутствие травм, а с мотивацией игроки проблем не имеют.