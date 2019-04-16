ЦСКА открывает серию четвертьфинала плей-офф баскетбольной Евролиги с «Басконией» в Москве
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Баскетбольный ЦСКА проведет во вторник первый матч
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Баскетбольный ЦСКА проведет во вторник первый матч
Команда Димитриса Итудиса заняла второе место в регулярном сезоне турнира и поэтому имеет преимущество своей площадки в предстоящей серии
Как признался ТАСС защитник ЦСКА Серхио Родригес, армейцы хорошо знают сильные стороны предстоящего соперника по
«У “Басконии” очень хорошая и талантливая команда. Но мы уверены в собственных силах, хорошо прошли регулярный чемпионат. Если учитывать, что у нас почти не было травм, то подходим к
В прошлом сезоне ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата Евролиги, но в «Финале четырех» занял четвертое место.
Оптимизм Родригеса усиливает статистика. ЦСКА в новейшей истории Евролиги лишь раз не сумел пробиться в «Финал четырех» — в 2011 году, когда остановился на групповой стадии. С 2005 года Евролига внедрила одну серию
Как признался ТАСС президент московского клуба Андрей Ватутин, нынешний розыгрыш турнира является самым интригующим за последние годы. Говоря же о своей команде, Ватутин добавил, что главным для коллектива является отсутствие травм, а с мотивацией игроки проблем не имеют.
«Финал четырех» пройдет в испанской Витории с 17 по 19 мая. В случае победы над «Басконией» ЦСКА сыграет с победителем четвертьфинальной пары «Реал» (Испания) — «Панатинаикос» (Греция). В двух других матчах турецкие «Фенербахче» и «Эфес» встретятся с литовским «Жальгирисом» и испанской «Барселоной» соответственно. Предсказать четверку лучших команд будет сложно, так как только «Фенербахче» выглядит очевидным фаворитом в своем противостоянии.