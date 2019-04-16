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00:46 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА открывает серию четвертьфинала плей-офф баскетбольной Евролиги с «Басконией» в Москве

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Баскетбольный ЦСКА проведет во вторник первый матч плей-офф Евролиги против испанской «Басконии». Армейцы подходят к серии в хорошем состоянии, без травм и с уверенностью в собственных силах.

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Источник: РИА "Новости"

Команда Димитриса Итудиса заняла второе место в регулярном сезоне турнира и поэтому имеет преимущество своей площадки в предстоящей серии плей-офф до трех побед. Первые две игры пройдут в Москве, следующие — в Витории. Если потребуется пятая встреча, то она состоится в российской столице.

Несмотря на то, что «Баскония» завершила регулярный чемпионат лишь на седьмом месте, с армейцами в этом сезоне у испанцев равенство личных встреч. В домашнем матче команда выиграла 76:73, а в Москве уступила 78:82.

Как признался ТАСС защитник ЦСКА Серхио Родригес, армейцы хорошо знают сильные стороны предстоящего соперника по плей-офф.

«У “Басконии” очень хорошая и талантливая команда. Но мы уверены в собственных силах, хорошо прошли регулярный чемпионат. Если учитывать, что у нас почти не было травм, то подходим к плей-офф в лучшей форме, чем год назад. Кайл Хайнц тогда получил травму сразу перед плей-офф, а Нандо де Коло — через пять минут после начала первой игры, это лидеры, тогда мы потеряли практически половину команды».

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Статистика в плей-офф за ЦСКА

В прошлом сезоне ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата Евролиги, но в «Финале четырех» занял четвертое место.

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Оптимизм Родригеса усиливает статистика. ЦСКА в новейшей истории Евролиги лишь раз не сумел пробиться в «Финал четырех» — в 2011 году, когда остановился на групповой стадии. С 2005 года Евролига внедрила одну серию плей-офф, и ЦСКА неизменно в четвертьфиналах побеждает.

Как признался ТАСС президент московского клуба Андрей Ватутин, нынешний розыгрыш турнира является самым интригующим за последние годы. Говоря же о своей команде, Ватутин добавил, что главным для коллектива является отсутствие травм, а с мотивацией игроки проблем не имеют.

«Финал четырех» пройдет в испанской Витории с 17 по 19 мая. В случае победы над «Басконией» ЦСКА сыграет с победителем четвертьфинальной пары «Реал» (Испания) — «Панатинаикос» (Греция). В двух других матчах турецкие «Фенербахче» и «Эфес» встретятся с литовским «Жальгирисом» и испанской «Барселоной» соответственно. Предсказать четверку лучших команд будет сложно, так как только «Фенербахче» выглядит очевидным фаворитом в своем противостоянии.

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