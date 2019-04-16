Баскетболисты ЦСКА победили «Басконию» в первом матче четвертьфинала Евролиги

Источник: ИТАР-ТАСС

Самым результативным игроком матча стал испанский разыгрывающий ЦСКА Серхио Родригес, в активе которого 19 очков. Решающий рывок ЦСКА совершил в третьей четверти, этот отрезок армейцы выиграли со счетом 29:12.

Эта победа стала пятой подряд для ЦСКА в различных турнирах.

Последний матч регулярного чемпионата ЦСКА также провел с «Басконией» и одержал победу (82:78). ЦСКА попал в четвертьфинал турнира со второго места, одержав 24 победы в 30 матчах, «Баскония» с 15 победами была седьмой.