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22:09 (мск), источник: ТАСС

Баскетболисты ЦСКА победили «Басконию» в первом матче четвертьфинала Евролиги

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. ЦСКА обыграл испанскую «Басконию» со счетом 94:68 в первом матче серии четвертьфинала плей-офф баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Москве.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Самым результативным игроком матча стал испанский разыгрывающий ЦСКА Серхио Родригес, в активе которого 19 очков. Решающий рывок ЦСКА совершил в третьей четверти, этот отрезок армейцы выиграли со счетом 29:12.

Эта победа стала пятой подряд для ЦСКА в различных турнирах.

Последний матч регулярного чемпионата ЦСКА также провел с «Басконией» и одержал победу (82:78). ЦСКА попал в четвертьфинал турнира со второго места, одержав 24 победы в 30 матчах, «Баскония» с 15 победами была седьмой.

Счет в серии до трех побед стал 1−0 в пользу ЦСКА. Следующий матч между этими командами состоится в Москве 18 апреля.

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