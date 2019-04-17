Джален Рейнольдс дисквалифицирован на два матча Единой лиги ВТБ

Источник: Спорт РИА Новости

Также Рейнольдс дисквалифицирован условно еще на три игры, мера вступит в силу автоматически, если Рейнольдс допустит любое дисциплинарное нарушение регламента чемпионата до окончания сезона-2018/19. Кроме того сообщается, что «Зенит» оштрафован на 100 тысяч рублей.

Как объясняется в материале, после финальной сирены на гостевом матче с казанским УНИКСом 14 апреля между Рейнольдсом и защитником казанской команды Евгением Колесниковым состоялся разговор с использованием нецензурных выражений, после чего Рейнольдс пальцами рук дотронулся до лица Колесникова. В ответ Колесников попытался ударить игрока «Зенита» ногой, но промахнулся.

Рейнольдс пропустит встречи с эстонским «Калевом» и краснодарским «Локомотивом-Кубанью».