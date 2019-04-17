«Калев» обыграл «Зенит» и стал последним участником плей-офф Лиги ВТБ
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Баскетболисты эстонского «Калева» нанесли поражение «Зениту» из
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Баскетболисты эстонского «Калева» нанесли поражение «Зениту» из
Встреча в Таллине завершилась победой хозяев паркета со счетом 96:80 (24:13, 19:19, 28:22, 25:26). Самым результативным в составе «Калева» стал Арнетт Моултри, на счету которого 22 очка. У «Зенита» 15 очков набросал Коди
После победы над «Зенитом» «Калев» за два тура до конца регулярного чемпионата завоевал последнюю путевку в