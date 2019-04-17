«Калев» обыграл «Зенит» и стал последним участником плей-офф Лиги ВТБ

Встреча в Таллине завершилась победой хозяев паркета со счетом 96:80 (24:13, 19:19, 28:22, 25:26). Самым результативным в составе «Калева» стал Арнетт Моултри, на счету которого 22 очка. У «Зенита» 15 очков набросал Коди Миллер-Макинтайр.