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21:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Калев» обыграл «Зенит» и стал последним участником плей-офф Лиги ВТБ

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Баскетболисты эстонского «Калева» нанесли поражение «Зениту» из Санкт-Петербурга в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и завоевали последнюю путевку в плей-офф турнира.

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Встреча в Таллине завершилась победой хозяев паркета со счетом 96:80 (24:13, 19:19, 28:22, 25:26). Самым результативным в составе «Калева» стал Арнетт Моултри, на счету которого 22 очка. У «Зенита» 15 очков набросал Коди Миллер-Макинтайр.

После победы над «Зенитом» «Калев» за два тура до конца регулярного чемпионата завоевал последнюю путевку в плей-офф.

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