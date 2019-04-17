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21:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Химки» победили в овертайме «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 апр — РИА Новости. Баскетболисты подмосковных «Химок» переиграли в овертайме «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 97:93 (14:18, 22:17, 15:24, 32:24, 14:10). В составе гостей Алексей Швед набрал 34 очка, Джордан Мики — 22, у проигравших Владимир Драгичевич записал себе в актив 25 баллов, Георгий Жбанов оформил дабл-дабл (12 очков и 10 подборов).

«Нижний Новгород» 20 апреля сыграет на выезде с эстонским «Калевом», «Химки» 24-го примут красноярский «Енисей».

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