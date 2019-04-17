«Химки» победили в овертайме «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, состоявшаяся в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 97:93 (14:18, 22:17, 15:24, 32:24, 14:10). В составе гостей Алексей Швед набрал 34 очка, Джордан Мики — 22, у проигравших Владимир Драгичевич записал себе в актив 25 баллов, Георгий Жбанов оформил дабл-дабл (12 очков и 10 подборов).