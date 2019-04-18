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01:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал» обыграл «Панатинаикос» в первом матче серии ¼ финала Евролиги

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Баскетболисты мадридского «Реала» нанесли поражение греческому «Панатинаикосу» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась победой «Реала» со счетом 75:72 (21:17, 22:18, 15:17, 17:20). Самым результативным в составе мадридской команды стал Джеффри Тейлор, на счету которого 13 очков. У «Панатинаикоса» 17 очков на счету Ника Калатеса.

Второй матч серии до трех побед состоится в Мадриде 19 апреля.

В другом матче серии ¼ финала турецкий «Анадолу Эфес» на своем паркете обыграл испанскую «Барселону» — 75:68.

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