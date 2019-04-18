«Реал» обыграл «Панатинаикос» в первом матче серии ¼ финала Евролиги
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Баскетболисты мадридского «Реала» нанесли поражение греческому «Панатинаикосу» в первом матче четвертьфинальной серии
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Баскетболисты мадридского «Реала» нанесли поражение греческому «Панатинаикосу» в первом матче четвертьфинальной серии
Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась победой «Реала» со счетом 75:72 (21:17, 22:18, 15:17, 17:20). Самым результативным в составе мадридской команды стал Джеффри Тейлор, на счету которого 13 очков. У «Панатинаикоса» 17 очков на счету Ника Калатеса.
Второй матч серии до трех побед состоится в Мадриде 19 апреля.
В другом матче серии ¼ финала турецкий «Анадолу Эфес» на своем паркете обыграл испанскую «Барселону» — 75:68.