«Реал» обыграл «Панатинаикос» в первом матче серии ¼ финала Евролиги

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась победой «Реала» со счетом 75:72 (21:17, 22:18, 15:17, 17:20). Самым результативным в составе мадридской команды стал Джеффри Тейлор, на счету которого 13 очков. У «Панатинаикоса» 17 очков на счету Ника Калатеса.