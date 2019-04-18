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22:33 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА проиграл «Басконии» во втором матче четвертьфинала баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. ЦСКА проиграл испанской «Басконии» со счетом 68:78 во втором матче серии четвертьфинала плей-офф баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Москве.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Басконии» Дарран Хиллиард, набравший 16 очков. У ЦСКА больше всех очков в активе форварда Кори Хиггинса — 15.

«Баскония» прервала серию московской команды из пяти побед во всех турнирах.

В первом матче серии столичный клуб победил со счетом 94:68. ЦСКА попал в четвертьфинал, заняв второе место в регулярном чемпионате, «Баскония» была седьмой.

Счет в серии до трех побед стал 1−1. Следующий матч состоится в Испании 23 апреля.

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