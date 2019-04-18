ЦСКА проиграл «Басконии» во втором матче четвертьфинала баскетбольной Евролиги

Источник: ИТАР-ТАСС

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Басконии» Дарран Хиллиард, набравший 16 очков. У ЦСКА больше всех очков в активе форварда Кори Хиггинса — 15.

«Баскония» прервала серию московской команды из пяти побед во всех турнирах.

В первом матче серии столичный клуб победил со счетом 94:68. ЦСКА попал в четвертьфинал, заняв второе место в регулярном чемпионате, «Баскония» была седьмой.