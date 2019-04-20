«Нижний Новгород» уступил «Калеву» в матче Лиги ВТБ

Встреча, прошедшая на площадке «Калева» в Таллине, завершилась со счетом 94:84 (21:22, 18:22, 27:15, 28:25) в пользу хозяев. У «Калева» 22 очка набрал Арнетт Моултри. У гостей 18 очков на свой счет записал Иэн Хаммер.