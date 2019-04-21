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17:27 (мск), источник: Vesti.kz

Баскетболисты «Астаны» отыграли «-15» и выиграли последний домашний матч «регулярки» Единой лиги ВТБ

Баскетболисты «Астаны» одержали волевую победу над красноярским «Енисеем» в последнем домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча, состоявшаяся в Нур-Султане, завершилась со счетом 93:85 (17:28, 26:22, 24:23, 26:12). При этом по ходу игры хозяева паркета уступали с разницей в 15 очков, но сумели отыграться.

В составе «Астаны» самым результативным стал Джей Джей О́Брайен (20 очков), его партнер по команде Майкл Дженкинс набрал 17 баллов. У проигравших в активе Дениса Захарова 19 очков, а Мартиньш Мейерс остановился в шаге от дабл-дабла (17 очков и 9 подборов).

Этот успех позволил «Астане» закрепиться на пятом месте в турнирной таблице. «Енисей» идет десятым.

«Астана» 27 апреля сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом», «Енисей» 24 апреля также на выезде встретится с подмосковными «Химками».

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