Баскетболисты «Астаны» отыграли «-15» и выиграли последний домашний матч «регулярки» Единой лиги ВТБ

Встреча, состоявшаяся в Нур-Султане, завершилась со счетом 93:85 (17:28, 26:22, 24:23, 26:12). При этом по ходу игры хозяева паркета уступали с разницей в 15 очков, но сумели отыграться.

В составе «Астаны» самым результативным стал Джей Джей О́Брайен (20 очков), его партнер по команде Майкл Дженкинс набрал 17 баллов. У проигравших в активе Дениса Захарова 19 очков, а Мартиньш Мейерс остановился в шаге от дабл-дабла (17 очков и 9 подборов).

Этот успех позволил «Астане» закрепиться на пятом месте в турнирной таблице. «Енисей» идет десятым.