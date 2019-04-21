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21:04 (мск), источник: БЕЛТА

Минские «Цмокi» одержали четвертую победу в Единой лиги ВТБ

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» одержали четвертую победу в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Играя на выезде против польской «Зеленой Гуры», минчане после первой четверти проигрывали с разницей в 10 очков. К большому перерыву гости сократили разрыв до двух баллов — 38:40, а, а итоге сумели вырвать победу с перевесом в два очка — 80:78 (16:26, 22:14, 21:17, 21:21).

В 25 проведенных играх «банковского» турнира чемпионы Беларуси одержали 4 виктории и находятся на последнем, 14-м месте в турнирной таблице.

Подопечным Ростислава Вергуна осталось провести лишь один матч — 28 апреля в гостях у российского «Нижнего Новгорода».

После финиша регулярного сезона 8 лучших клубов выйдут в четвертьфинал. Все серии плей-офф будут длиться до трех побед одной из команд.

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