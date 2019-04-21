Минские «Цмокi» одержали четвертую победу в Единой лиги ВТБ

Источник: РИА "Новости"

Играя на выезде против польской «Зеленой Гуры», минчане после первой четверти проигрывали с разницей в 10 очков. К большому перерыву гости сократили разрыв до двух баллов — 38:40, а, а итоге сумели вырвать победу с перевесом в два очка — 80:78 (16:26, 22:14, 21:17, 21:21).

В 25 проведенных играх «банковского» турнира чемпионы Беларуси одержали 4 виктории и находятся на последнем, 14-м месте в турнирной таблице.

Подопечным Ростислава Вергуна осталось провести лишь один матч — 28 апреля в гостях у российского «Нижнего Новгорода».