«Реал» стал первым участником «Финала четырех» баскетбольной Евролиги
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Испанский «Реал» (Мадрид) победил греческий «Панатинаикос» со счетом 89:82 и вышел в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги.
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Испанский «Реал» (Мадрид) победил греческий «Панатинаикос» со счетом 89:82 и вышел в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Панатинаикоса» Ник Калатес, набравший 17 очков.
Соперник «Реала» определится по итогам серии между московским ЦСКА и испанской «Басконией» (1−1).
«Финал четырех» пройдет