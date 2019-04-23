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23 апреля, источник: ТАСС

«Реал» стал первым участником «Финала четырех» баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Испанский «Реал» (Мадрид) победил греческий «Панатинаикос» со счетом 89:82 и вышел в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Панатинаикоса» Ник Калатес, набравший 17 очков.

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В серии до трех побед действующий чемпион Евролиги оказался сильнее «Панатинаикоса» в трех матчах. Мадридцы в четвертый раз подряд вышли в «Финал четырех».

Соперник «Реала» определится по итогам серии между московским ЦСКА и испанской «Басконией» (1−1).

«Финал четырех» пройдет 17—19 мая в Испании.

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