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24 апреля, источник: Спорт РИА Новости

«Химки» дома проиграли «Енисею» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Подмосковные «Химки» на своем паркете проиграли красноярскому «Енисею» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Химках в среду, завершилась со счетом 94:86 (19:21, 19:20, 25:28, 31:17) в пользу гостей. У победителей самым результативным на паркете был Д’Анджело Харрисон, который набрал 34 очка и сделал 12 подборов. Также дабл-дабл у гостей оформил Мартиньш Мейерс (21 очко + 10 подборов). У хозяев 25 очков на счету Алексея Шведа.

В заключительном матче регулярного чемпионата «Химки» 28 апреля примут пермскую «Парму», а «Енисей» в тот же день сыграет в Красноярске с саратовским «Автодором».

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