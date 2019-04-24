«Химки» дома проиграли «Енисею» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в Химках в среду, завершилась со счетом 94:86 (19:21, 19:20, 25:28, 31:17) в пользу гостей. У победителей самым результативным на паркете был Д’Анджело Харрисон, который набрал 34 очка и сделал 12 подборов. Также дабл-дабл у гостей оформил Мартиньш Мейерс (21 очко + 10 подборов). У хозяев 25 очков на счету Алексея Шведа.