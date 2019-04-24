«Химки» дома проиграли «Енисею» в матче Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Подмосковные «Химки» на своем паркете проиграли красноярскому «Енисею» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Подмосковные «Химки» на своем паркете проиграли красноярскому «Енисею» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу.
Встреча, прошедшая в Химках в среду, завершилась со счетом 94:86 (19:21, 19:20, 25:28, 31:17) в пользу гостей. У победителей самым результативным на паркете был Д’Анджело Харрисон, который набрал 34 очка и сделал 12 подборов. Также
В заключительном матче регулярного чемпионата «Химки» 28 апреля примут пермскую «Парму», а «Енисей» в тот же день сыграет в Красноярске с саратовским «Автодором».