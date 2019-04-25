Дали огня. ЦСКА рассчитался с «Басконией»

Источник: Спорт-Экспресс

Евролига. ¼ финала. Третий матч

«Баскония» — ЦСКА — 77:84 (18:28, 21:18, 20:16, 18:22).

Меньше чем через месяц будет определена сильнейшая команда Европы — и произойдет это именно в Витории. Столица Страны Басков уже ждет этот «Финал четырех», чтобы короновать чемпиона Евролиги. Но будет ли среди участников решающей стадии местная «Баскония» — большой вопрос. По крайней мере, у ЦСКА на этот счет другое мнение.

Команды, встречающиеся в серии плей-офф в четвертый раз за последние 10 лет, впервые переехали на площадку «Басконии» при равном счёте в серии — после того как испанской команде впервые с 2005 года удалось победить армейцев на чужой площадке. Но несмотря на всю неуступчивость команды из Страны Басков, от этого ее задача если и стала легче, то ненамного. ЦСКА в в нынешнем сезоне еще ни разу не уступил в двух матчах подряд, и вряд ли собирался прерывать эту традицию.

Эстафета от «Барселоны»

В регулярном чемпионате Евролиги именно ЦСКА стал вторым, а «Баскония» только седьмой, и до определённого момента сезона вообще находилась вне зоны плей-офф. Хотя финишный отрезок команда Велимира Перасовича провела здорово. Во многом благодаря уверенной игре на своей площадке, и на этот фактор уповала и теперь.

Буйный нрав болельщиков из Витории и ее окрестностей хорошо знаком всей баскетбольной Европе. Фанаты, исправно наполняющие 15-тысячную арену, живут игрой и представляют с ней единое целое. Они без устали шумят, давят до последних секунд как на соперника, так и на судей, возмущенным гулом встречая любое их решение не в пользу «Басконии».

Баскетбольную команду в городе, пожалуй, любят даже больше футбольного «Алавеса». Между прочим, только накануне Виторию посетила «Барселона», победившая местный клуб со счетом 2:0 и сделавшая очередной шаг к титулу. Месси и компания жили в том же отеле, куда несколькими часами позже поселились баскетболисты ЦСКА. И армейцы победой в третьем матче серии могли принять у «Барсы» своеобразную эстафету.

Ни тени сомнений

В стане ЦСКА, несмотря на домашнее поражение при неважной игре в предыдущей встрече, не было и намека на какое-либо напряжение. И даже тот факт, что в «регулярке» армейцы на выезде уступили «Басконии», штабу и игрокам армейцев пессимизма не добавлял. Фаворитом серии все равно оставался московский клуб.

Но эту уверенность в своих силах и статусе нужно было подтвердить. Сделать выводы из ошибок второго матча, придумать новые ходы взамен тех, к которым успел приспособиться соперник. На это у ЦСКА было ровно шесть дней.

Время вполне достаточное, чтобы команда успела перезарядить батарейки, а также, к примеру, найти бросок, куда-то запропастившийся в предыдущий раз. После отменной эффективности атак в первой игре, во второй у ЦСКА случился провал. Но как показала практика, он оказался временным.

Ураганный старт

Оба тренера постарались удивить друг друга. Так, у «Басконии» сел на лавку неудачно сыгравший в Москве Уэртас, а главного героя победной игры Пуарье Перасович решил не использовать с первых минут. Впрочем, тот все равно почти оформил дабл-дабл уже к перерыву.

Итудис же сделал сразу четыре изменения в стартовом составе — по сравнению с предыдущим матчем место в нем сохранил только Курбанов. Зато появились на площадке Де Коло, Воронцевич, Хэкетт и Хайнс. И это сработало — на этот раз ЦСКА с первых же минут встречи пошел вперед, подавляя активностью соперника.

Главным героем первых минут стал Воронцевич, забивший две «трешки». Пока «Баскония» пыталась понять, что происходит, издали также попали Де Коло и Родригес, причем испанец забил из сложнейшего положения на исходе владения. И счет из 4:10 превратился уже в 9:20. Этот отрезок стал ключевым для всей первой половины игры. К тому же без Пуарье у хозяев не было привычного преимущества на щитах. Двузначный перевес армейцы сохранили до конца первой четверти.

Огненная концовка

К повышению активности «Басконию» призывали и трибуны, и статус хозяина площадки. И во второй четверти они попытались взять инициативу в свои руки, сразу после того как «трешка» Хиггинса довела преимущество ЦСКА до «+13». Но успехи были эпизодическими — Хиллиард исправно забивал издали, Пуарье снимал подборы, но никто из партнеров не мог их достойно поддержать. Армейцы же отдали бразды правления оппоненту, но набирали свои очки и держали «Басконию» на расстоянии, и лишь в конце четверти позволили ей несколько сократить отрыв.

Но в чем команде из Витории не откажешь, так это в настырности. Вторую половину они начали с трехочкового от Фойгтманна и очередного попадания Пуарье, сократив отставание до четырех очков. И с этого момента атмосфера на арене накалилась до предела.

ЦСКА продолжал играть в своем ключе, реализуя важные эпизоды. Набрал очки «второго шанса» после подбора в атаке Клайберн, дважды забил Курбанов. Но «Баскония» уже вцепилась в соперника, как питбуль, и сокращала, сокращала, сокращала отставание. Под давлением армейцы начали совершать потери — семь за четверть, к тому же арбитры за неполных 10 минут выписали четыре фола Хантеру.

И отрыв ЦСКА к концу третьей четверти сократился до трех очков. А две подряд «трешки» Дженнинга в начале четвертой впервые в матче вывели «Басконию» вперёд. Теперь пришел черед армейцев проявлять характер — это сделал Де Коло, набрав пять очков подряд. А потом добавил еще пять. Соперники даже попытались спровоцировать француза, втянув его в стычку — лидер армейцев вспылил и получил технический фол.