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15:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ларкин признан MVP третьих матчей ¼ финала Евролиги

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Американский защитник стамбульского «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин признан самым ценным игроком (MVP) третьих четвертьфинальных матчей плей-офф Евролиги, сообщается на официальном сайте баскетбольного турнира.

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«Анадолу Эфес» в среду на выезде победил «Барселону» со счетом 102:68. Ларкин набрал 30 очков, сделал три подбора, две передачи и один перехват. Индекс полезности игрока составил «34».

Аналогичный индекс показал французский центровой «Басконии» Венсан Пуарье, но его команда проиграла московскому ЦСКА (77:84), и, согласно правилам, он не мог претендовать на награду. Французский защитник ЦСКА Нандо Де Коло с рейтингом «32» стал третьим.

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