Ларкин признан MVP третьих матчей ¼ финала Евролиги

«Анадолу Эфес» в среду на выезде победил «Барселону» со счетом 102:68. Ларкин набрал 30 очков, сделал три подбора, две передачи и один перехват. Индекс полезности игрока составил «34».

Аналогичный индекс показал французский центровой «Басконии» Венсан Пуарье, но его команда проиграла московскому ЦСКА (77:84), и, согласно правилам, он не мог претендовать на награду. Французский защитник ЦСКА Нандо Де Коло с рейтингом «32» стал третьим.