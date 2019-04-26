Ватутин: ЦСКА не вел переговоров о возвращении баскетболиста Теодосича

Ранее испанский портал Encestando сообщал о том, что защитник команды Нандо де Коло продолжит карьеру в мадридском «Реале», а бывший игрок ЦСКА Милош Теодосич , с 2017 по 2019 год выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации за «Клипперс», вернется в армейский клуб.

«Вероятно, только удивительным стечением обстоятельств и ничем иным можно объяснить появление именно в испанской прессе в день нашего матча с “Басконией” информации о контракте ЦСКА и Теодосича. Я общался с Милошем неделю назад, но говорили мы совсем не про баскетбол, а про детей и семьи, так что фанатам Тео и его противникам стоит успокоиться, никто ничего не подписывал и ни о чем не договаривался», — заявил Ватутин.