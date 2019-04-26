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13:41 (мск), источник: ТАСС

Ватутин: ЦСКА не вел переговоров о возвращении баскетболиста Теодосича

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольный клуб ЦСКА не договаривался с 32-летним сербским защитником Милошем Теодосичем, который выступал за армейцев с 2011 по 2017 год, о возвращении в команду. Об этом ТАСС в пятницу заявил президент армейского клуба Андрей Ватутин.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее испанский портал Encestando сообщал о том, что защитник команды Нандо де Коло продолжит карьеру в мадридском «Реале», а бывший игрок ЦСКА Милош Теодосич, с 2017 по 2019 год выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации за «Клипперс», вернется в армейский клуб.

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«Вероятно, только удивительным стечением обстоятельств и ничем иным можно объяснить появление именно в испанской прессе в день нашего матча с “Басконией” информации о контракте ЦСКА и Теодосича. Я общался с Милошем неделю назад, но говорили мы совсем не про баскетбол, а про детей и семьи, так что фанатам Тео и его противникам стоит успокоиться, никто ничего не подписывал и ни о чем не договаривался», — заявил Ватутин.

В пятницу ЦСКА на выезде проведет четвертый матч ¼ финала Евролиги против «Басконии». Российская команда ведет в серии до трех побед со счетом 2−1.

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