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00:06 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА в седьмой раз подряд вышел в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги

ТАСС, 26 апреля. Московский ЦСКА обыграл испанскую «Басконию» со счетом 92:83 в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Евролиги. Встреча состоялась в испанском городе Витория-Гастейс.

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Источник: РИА "Новости"

Счет в серии до трех побед стал 3−1 в пользу ЦСКА. Ранее столичный клуб выиграл в первой встрече (94:68), уступил во второй (68:78) и одержал победу в третьей (84:77).

Самым результативным игроком матча стал французский баскетболист ЦСКА Нандо де Коло, набравший 27 очков. В составе «Басконии» больше всех очков набрал его соотечественник Венсан Пуарье (21).

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ЦСКА в седьмой раз подряд вышел в «Финал четырех» Евролиги. Московский клуб три раза становился победителем соревнований (2006, 2008, 2016). С 2003 года армейцы лишь один раз не выходили в «Финал четырех» турнира, это случилось в сезоне-2010/11. В прошлом году ЦСКА в полуфинале турнира уступил испанскому «Реалу» (83:92), а затем в матче за бронзовые медали проиграл литовскому «Жальгирису» (77:79).

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Участниками «Финала четырех» сезона-2018/19 также стали «Реал» и турецкий «Фенербахче». В полуфинале ЦСКА встретится с «Реалом».

Четвертый участник решающей стадии соревнований определится в противостоянии «Эфес» (Турция) — «Барселона» (Испания). На данный момент счет в серии 2−1 в пользу турок.

«Финал четырех» пройдет с 17 по 19 мая в Витории-Гастейс. Действующим победителем Евролиги является «Реал».

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