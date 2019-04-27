ЦСКА в седьмой раз подряд вышел в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги
ТАСС, 26 апреля. Московский ЦСКА обыграл испанскую «Басконию» со счетом 92:83 в четвертом матче четвертьфинальной серии
ТАСС, 26 апреля. Московский ЦСКА обыграл испанскую «Басконию» со счетом 92:83 в четвертом матче четвертьфинальной серии
Счет в серии до трех побед стал 3−1 в пользу ЦСКА. Ранее столичный клуб выиграл в первой встрече (94:68), уступил во второй (68:78) и одержал победу в третьей (84:77).
Самым результативным игроком матча стал французский баскетболист ЦСКА Нандо де Коло, набравший 27 очков. В составе «Басконии» больше всех очков набрал его соотечественник Венсан Пуарье (21).
ЦСКА в седьмой раз подряд вышел в «Финал четырех» Евролиги. Московский клуб три раза становился победителем соревнований (2006, 2008, 2016). С 2003 года армейцы лишь один раз не выходили в «Финал четырех» турнира, это случилось в сезоне-2010/11. В прошлом году ЦСКА в полуфинале турнира уступил испанскому «Реалу» (83:92), а затем в матче за бронзовые медали проиграл литовскому «Жальгирису» (77:79).
Четвертый участник решающей стадии соревнований определится в противостоянии «Эфес» (Турция) — «Барселона» (Испания). На данный момент счет в серии 2−1 в пользу турок.
«Финал четырех» пройдет с 17 по 19 мая в