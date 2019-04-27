Защитник ЦСКА де Коло стал MVP четвертых матчей раунда плей-офф Евролиги

Источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА в пятницу обыграл на выезде испанскую «Басконию» со счетом 92:83, де Коло набрал 27 очков и сделал 4 подбора и 4 результативные передачи. Индекс полезности французского баскетболиста составил 35.

Такой же индекс полезности у Брэндона Дэвиса из литовского «Жальгириса», который записал себе в актив 25 очков и 7 подборов в матче с турецким «Фенербахче» (82:99).

В пятерку лучших игроков вошли также Али Мухаммед («Фенербахче»), Венсан Пуарье («Баскония») и Шейн Ларкин из турецкого «Анадолу Эфес».