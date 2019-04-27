Стали известны все пары четвертьфинала баскетбольной Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Определились все пары четвертьфинала баскетбольной Единой лиги ВТБ. Об этом стало известно после матча между
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Определились все пары четвертьфинала баскетбольной Единой лиги ВТБ. Об этом стало известно после матча между
«Зенит» на своей площадке обыграл «Астану» в овертайме со счетом 103:95, что позволило команде из
Заключительные матчи регулярного чемпионата пройдут в воскресенье.
Серии четвертьфинала пройдут до трех побед.