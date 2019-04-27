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21:21 (мск), источник: ТАСС

Стали известны все пары четвертьфинала баскетбольной Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Определились все пары четвертьфинала баскетбольной Единой лиги ВТБ. Об этом стало известно после матча между санкт-петербургским «Зенитом» и «Астаной» из Нур-Султана, который прошел в субботу.

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Источник: ИТАР-ТАСС

«Зенит» на своей площадке обыграл «Астану» в овертайме со счетом 103:95, что позволило команде из Санкт-Петербурга обеспечить себе пятое место по итогам регулярного чемпионата, «Астана» заняла шестое место.

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Таким образом, в четвертьфинале пройдут серии ЦСКА (Москва) — «Нижний Новгород», «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Зенит» (Санкт-Петербург), УНИКС (Казань) — «Калев» (Эстония, Таллин), «Химки» (Московская область) — «Астана» (Казахстан, Нур-Султан).

Заключительные матчи регулярного чемпионата пройдут в воскресенье.

Серии четвертьфинала пройдут до трех побед. Плей-офф стартует 9 мая.

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