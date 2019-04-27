Стали известны все пары четвертьфинала баскетбольной Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Определились все пары четвертьфинала баскетбольной Единой лиги ВТБ. Об этом стало известно после матча между санкт-петербургским «Зенитом» и «Астаной» из Нур-Султана, который прошел в субботу.