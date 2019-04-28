ЦСКА едва не остался вторым. В Единой лиге завершен регулярный чемпионат
УНИКС подарил первое место армейцам, а «Калев» впервые попал в
УНИКС подарил первое место армейцам, а «Калев» впервые попал в
В воскресенье пятью матчами завершился «гладкий» сезон Единой Лиги ВТБ с участием 14 клубов из шести стран, в рамках которого разыгрывается и чемпионат России. При этом ни одна из встреч последнего игрового дня не имела соревновательного веса — окончательное положение команд первой восьмерки в таблице было определено во встрече, прошедшей накануне.
Главной новостью этой «регулярки» могла бы стать победа в ней УНИКСа. Казанцы имели превосходный шанс потеснить на вершине отечественного баскетбола ЦСКА, но упустили его. Год назад УНИКС тоже был главным конкурентом армейцев в первой части сезона — он выиграл все матчи за исключением двух. Вот только оба — против ЦСКА. Команда Димитриса Прифтиса поработала над ошибками и в новом чемпионате дважды победила
И за три тура до финиша УНИКС обходил ЦСКА по дополнительным показателям — обыграв в драматичном матче «Зенит», казанцы, казалось, гарантировали себе первое место. Но сенсации, которую многие ждали, нас лишил, пожалуй, сам УНИКС. В начале марта с ним уже случилась подобная ситуация — после побед над ЦСКА и «Химками» команда на своей площадке проиграла куда более скромной «Астане». А теперь, справившись с главными испытаниями, казанцы уступили аутсайдерам из «Пармы». Причем,
Впрочем, и второе место тоже неплохо — УНИКС будет иметь то самое преимущество в возможном полуфинале с «Химками» или «Локомотивом». Оба этих
А главным матчем заключительного тура в Единой лиге стала встреча «Зенита» и «Астаны». Одно из главных разочарований сезона и точно главное его открытие в Петербурге должны были в режиме «фэйс ту фэйс» разыграть пятое место и соперника по первому раунду
И матч на самом деле получился на загляденье. «Астана» выиграла встречу первого круга, и в Петербурге казахстанский клуб устраивало даже поражение с минимальным счетом. «Зенит», которому обязательно нужна была победа, с первых минут полетел вперед и уже к середине первой четверти выигрывал «+15». Но гости не собирались уступать и совершили два маленьких подвига. Первый — когда ушли лидерами на большой перерыв с разницей в одно очко. Второй — когда в концовке «засушили» соперника на четыре минуты, ликвидировали отставание «-5» и перевели игру в овертайм. И лишь там «Зенит» добыл победу со счетом 103:95.
Любопытно, что если бы дело происходило в Евролиге, то пятой бы стала «Астана» — в главном континентальном турнире при подсчете дополнительных показателей овертаймы в зачет не идут. А еще интересно, что если бы гости чуть меньше упирались в заключительные минуты четвертой четверти, то вполне могли бы проиграть «-1» и тоже стать пятыми. Это доказывает, что на площадке баскетболисты играли, а не занимались арифметическими подсчетами.
Можно было бы сказать, что победитель этого матча обеспечивает себе более легкую турнирную сетку, но это не так. С нынешнего сезона Единая лига отменила фиксированное расписание
А избавить от такого исхода их может успех стоящего ниже в таблице «Калева». Но пусть эстонский делегат в Единой лиге и удивил, проведя лучший сезон в истории выступлений в турнире и впервые попав в
Если
Еще одно важное изменение — матчи на выбывание снова проходят по схеме «2−2−1», то есть начнутся на площадках команд из первой четверки. Точно такая же формула используется в Евролиге. В прошлом году, напомним, первый матч принимали потенциальные аутсайдеры, после чего серия переезжала на площадку к фаворитам.
Пары ¼ финала
ЦСКА — Нижний Новгород
УНИКС — Калев
Химки — Астана
Точные даты матчей будут определены в ближайшее время. Серии ¼ финала пройдут до 3-х побед, по схеме 2−2−1. Матчи начинаются на площадке команды с более высоким посевом.