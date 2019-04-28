ЦСКА едва не остался вторым. В Единой лиге завершен регулярный чемпионат

Источник: Спорт-Экспресс

В воскресенье пятью матчами завершился «гладкий» сезон Единой Лиги ВТБ с участием 14 клубов из шести стран, в рамках которого разыгрывается и чемпионат России. При этом ни одна из встреч последнего игрового дня не имела соревновательного веса — окончательное положение команд первой восьмерки в таблице было определено во встрече, прошедшей накануне.

Подарок для ЦСКА

Главной новостью этой «регулярки» могла бы стать победа в ней УНИКСа. Казанцы имели превосходный шанс потеснить на вершине отечественного баскетбола ЦСКА, но упустили его. Год назад УНИКС тоже был главным конкурентом армейцев в первой части сезона — он выиграл все матчи за исключением двух. Вот только оба — против ЦСКА. Команда Димитриса Прифтиса поработала над ошибками и в новом чемпионате дважды победила красно-синих. Да и вообще армейцы за два круга потерпели четыре поражения, проиграв еще и выездные встречи с «Зенитом» и «Химками».

И за три тура до финиша УНИКС обходил ЦСКА по дополнительным показателям — обыграв в драматичном матче «Зенит», казанцы, казалось, гарантировали себе первое место. Но сенсации, которую многие ждали, нас лишил, пожалуй, сам УНИКС. В начале марта с ним уже случилась подобная ситуация — после побед над ЦСКА и «Химками» команда на своей площадке проиграла куда более скромной «Астане». А теперь, справившись с главными испытаниями, казанцы уступили аутсайдерам из «Пармы». Причем, во-первых, дома, а во-вторых и в-главных — во второй раз за сезон. Потеряв не только первое место, но и преимущество домашней площадки в гипотетическом финале.

Впрочем, и второе место тоже неплохо — УНИКС будет иметь то самое преимущество в возможном полуфинале с «Химками» или «Локомотивом». Оба этих топ-клуба Единой лиги провели сезон крайне неровно, что подтверждают недавние сенсационные поражения, «Химок» от «Енисея», а краснодарцев — от «Калева». Подмосковная команда, на лидеров которой напала целая эпидемия травм, зимой сменила главного тренера — уволив Георгиоса Барцокаса, вернула уже работавшего в Химках Римаса Куртинайтиса. Сезон в Евролиге у желто-синих не сложился, и они делают ставку на внутренний чемпионат. «Локо» же менял тренера дважды — команду в ноябре покинул Саша Обрадович, а в марте — его бывший помощник Владе Йованович. Команду принял американец Боб Доневалд, но и результаты его работы пока не назовешь выдающимися.

По своим правилам

А главным матчем заключительного тура в Единой лиге стала встреча «Зенита» и «Астаны». Одно из главных разочарований сезона и точно главное его открытие в Петербурге должны были в режиме «фэйс ту фэйс» разыграть пятое место и соперника по первому раунду плей-офф — «Химки» или «Локо».

И матч на самом деле получился на загляденье. «Астана» выиграла встречу первого круга, и в Петербурге казахстанский клуб устраивало даже поражение с минимальным счетом. «Зенит», которому обязательно нужна была победа, с первых минут полетел вперед и уже к середине первой четверти выигрывал «+15». Но гости не собирались уступать и совершили два маленьких подвига. Первый — когда ушли лидерами на большой перерыв с разницей в одно очко. Второй — когда в концовке «засушили» соперника на четыре минуты, ликвидировали отставание «-5» и перевели игру в овертайм. И лишь там «Зенит» добыл победу со счетом 103:95.

Любопытно, что если бы дело происходило в Евролиге, то пятой бы стала «Астана» — в главном континентальном турнире при подсчете дополнительных показателей овертаймы в зачет не идут. А еще интересно, что если бы гости чуть меньше упирались в заключительные минуты четвертой четверти, то вполне могли бы проиграть «-1» и тоже стать пятыми. Это доказывает, что на площадке баскетболисты играли, а не занимались арифметическими подсчетами.

Без сетки

Можно было бы сказать, что победитель этого матча обеспечивает себе более легкую турнирную сетку, но это не так. С нынешнего сезона Единая лига отменила фиксированное расписание плей-офф, заменив его посевом. По регламенту, в каждом раунде плей-офф сильнейшая в посеве команда играет со слабейшей. То есть, к примеру, даже если «Астана» обыграет «Химки», а все остальные фавориты серии закончат в свою пользу, то казахстанцам в следующем раунде все равно предстоит играть с ЦСКА.

А избавить от такого исхода их может успех стоящего ниже в таблице «Калева». Но пусть эстонский делегат в Единой лиге и удивил, проведя лучший сезон в истории выступлений в турнире и впервые попав в плей-офф, справиться с УНИКСом ему вряд ли по плечу.

Если кто-то вдруг не помнит, то нас с вами ждет полноценный плей-офф. Эксперимент с «Финалом четырех», проведенный год назад, был признан Единой лигой неудачным — и с точки зрения зрительского интереса, и в том, что касается экономики. Поэтому мы возвращаемся к старым добрым сериям до трех побед.

Еще одно важное изменение — матчи на выбывание снова проходят по схеме «2−2−1», то есть начнутся на площадках команд из первой четверки. Точно такая же формула используется в Евролиге. В прошлом году, напомним, первый матч принимали потенциальные аутсайдеры, после чего серия переезжала на площадку к фаворитам.

Пары ¼ финала

ЦСКА — Нижний Новгород

УНИКС — Калев

Химки — Астана

Локомотив-Кубань — Зенит.