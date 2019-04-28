Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Марсель1
Нант1
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нью-Йорк Айлендерс0
Каролина Харрикейнз0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Райо Вальекано1
Реал0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Торино0
Милан0
Футбол. Зарубежный
19:30
Вильярреал1
Уэска1
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар2
ЦСКА0
Футбол. Зарубежный
19:00
Нюрнберг1
Бавария1
Футбол. Зарубежный
19:00
Сампдория1
Лацио2
Хоккей. НХЛ
29.04
Сан-Хосе Шаркс
Колорадо Эвеланш
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Юнайтед1
Челси1
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика1
Армавир1
Футбол. Зарубежный
18:00
Сент-Этьен2
Тулуза0
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал Сосьедад2
Хетафе1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел1
Тюмень1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Химки1
Мордовия1
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит4
Крылья Советов2
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм1
Вольфсбург4
Футбол. Зарубежный
16:05
Бернли0
Манчестер Сити1
Футбол. Первый дивизион
16:00
Авангард К2
Луч2
Футбол. Зарубежный
16:00
Амьен0
Страсбур0
Футбол. Зарубежный
16:00
Анже1
Реймс1
Футбол. Зарубежный
16:00
Кан1
Дижон0
Футбол. Зарубежный
16:00
Лилль5
Ним0
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца3
Генгам0
Футбол. Зарубежный
16:00
СПАЛ1
Дженоа1
Футбол. Зарубежный
16:00
Кьево1
Парма1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Сочи3
Томь1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник3
Чертаново3
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нижний Новгород1
Сибирь0
Футбол. Зарубежный
15:00
Жирона1
Севилья0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-22
Тамбов2
Футбол. Зарубежный
14:00
Лестер3
Арсенал0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Локомотив2
Енисей1
Футбол. Зарубежный
13:30
Фрозиноне0
Наполи2
Футбол. Первый дивизион
13:00
Ротор2
СКА-Хабаровск2
Футбол. Зарубежный
13:00
Валенсия0
Эйбар1
Футбол. Первый дивизион
12:00
Зенит-25
Краснодар-22
Футбол. Премьер-лига
11:30
Уфа4
Урал1
Все события
Фоторепортажи
8«Интер» сдержал Роналду
19Болельщики «Спартака» требуют перемен
17:44 (мск), источник: БЕЛТА

Минские «Цмокi» поражением завершили выступление в Единой лиге ВТБ

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли в гостях «Нижнему Новгороду» в последнем матче сезона Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Свой заключительный поединок подопечные Ростислава Вергуна начали с выигрыша первой четверти — 22:13. После этого хозяева перехватили инициативу и не только догнали «драконов», но и добились итоговой победы со счетом 77:70 (13:22, 18:16, 27:9, 19:23).

В 26 матчах «банковского» турнира чемпионы Беларуси одержали 4 виктории и заняли последнее, 14-е место в турнирной таблице.

В плей-офф сыграют: ЦСКА (Москва) — «Нижний Новгород», УНИКС (Казань) — «Калев» (Таллин), «Химки» — «Астана», «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Зенит» (Санкт-Петербург). Все серии плей-офф будут длиться до трех побед одной из команд.

 Племянница Ирины Шейк восхитила сеть красотой
Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая
ЦСКА лишился шансов на победу в чемпионате России
«Манчестер Сити» вернул себе лидерство в чемпионате Англии
«Зенит» забил четыре мяча «Крыльям Советов» в матче РПЛ
«Спартак-2» остановил лидера на глазах Романцева: обзор тура ФНЛ
«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Челси» в матче АПЛ
Свечников пропустит шестой матч подряд после драки с Овечкиным
Семак поделился эмоциями от выхода «Зенита» в Лигу чемпионов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь