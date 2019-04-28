Минские «Цмокi» поражением завершили выступление в Единой лиге ВТБ
28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли в гостях «Нижнему Новгороду» в последнем матче сезона Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли в гостях «Нижнему Новгороду» в последнем матче сезона Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Свой заключительный поединок подопечные Ростислава Вергуна начали с выигрыша первой четверти — 22:13. После этого хозяева перехватили инициативу и не только догнали «драконов», но и добились итоговой победы со счетом 77:70 (13:22, 18:16, 27:9, 19:23).
В 26 матчах «банковского» турнира чемпионы Беларуси одержали 4 виктории и заняли последнее, 14-е место в турнирной таблице.
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