Минские «Цмокi» поражением завершили выступление в Единой лиге ВТБ

Свой заключительный поединок подопечные Ростислава Вергуна начали с выигрыша первой четверти — 22:13. После этого хозяева перехватили инициативу и не только догнали «драконов», но и добились итоговой победы со счетом 77:70 (13:22, 18:16, 27:9, 19:23).