«Эфес» стал последним участником «Финала четырех» баскетбольной Евролиги

Источник: РИА "Новости"

Самым результативными игроками матча стали баскетболисты «Эфеса» форвард Адриан Мёрмэн и разыгрывающий Шейн Ларкин, набравшие по 18 очков. В составе «Барселоны» по 12 очков на счету разыгрывающего Тома Эртеля и форварда Криса Синглтона.

Счет в серии до трех побед стал 3−2 в пользу «Эфеса».

Турецкая команда встретится в полуфинале с турецким «Фенербахче». В другом полуфинале сыграют российский ЦСКА и испанский «Реал».