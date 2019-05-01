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1 мая, источник: ТАСС

«Эфес» стал последним участником «Финала четырех» баскетбольной Евролиги

ТАСС, 1 мая. Турецкий «Эфес» обыграл испанскую «Барселону» со счетом 80:71 в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Евролиги и стал последним, четвертым участником «Финала четырех». Встреча состоялась в турецком Стамбуле.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативными игроками матча стали баскетболисты «Эфеса» форвард Адриан Мёрмэн и разыгрывающий Шейн Ларкин, набравшие по 18 очков. В составе «Барселоны» по 12 очков на счету разыгрывающего Тома Эртеля и форварда Криса Синглтона.

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Счет в серии до трех побед стал 3−2 в пользу «Эфеса».

Турецкая команда встретится в полуфинале с турецким «Фенербахче». В другом полуфинале сыграют российский ЦСКА и испанский «Реал».

«Финал четырех» пройдет с 17 по 19 мая в испанском городе Витория-Гастейс. Действующим победителем Евролиги является «Реал».

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