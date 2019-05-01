«Эфес» стал последним участником «Финала четырех» баскетбольной Евролиги
ТАСС, 1 мая. Турецкий «Эфес» обыграл испанскую «Барселону» со счетом 80:71 в пятом матче четвертьфинальной серии
ТАСС, 1 мая. Турецкий «Эфес» обыграл испанскую «Барселону» со счетом 80:71 в пятом матче четвертьфинальной серии
Самым результативными игроками матча стали баскетболисты «Эфеса» форвард Адриан Мёрмэн и разыгрывающий Шейн Ларкин, набравшие по 18 очков. В составе «Барселоны» по 12 очков на счету разыгрывающего Тома Эртеля и форварда Криса Синглтона.
Счет в серии до трех побед стал 3−2 в пользу «Эфеса».
«Финал четырех» пройдет с 17 по 19 мая в испанском городе