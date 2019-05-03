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16:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кампаццо признан самым ценным игроком Евролиги в апреле

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Разыгрывающий мадридского «Реала» Факундо Кампаццо признан самым ценным игроком (MVP) баскетбольной Евролиги по итогам матчей плей-офф в апреле, сообщается на сайте турнира.

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«Реал» стал первой командой, которая вышла в «Финал четырех» Евролиги, где сыграет с московским ЦСКА. Испанская команда в серии ¼ финала плей-офф обыграла греческий «Панатинаикос» — 3−0.

Кампаццо в матчах плей-офф с «Панатинаикосом» в среднем набирал 12,3 очка, делал 4,7 подбора и 3 перехвата, а также отдавал 8,3 результативных передачи. Награда самому ценному игроку стала второй для игроков «Реала» в нынешнем сезоне — в октябре MVP был признан Вальтер Таварес.

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