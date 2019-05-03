Кампаццо признан самым ценным игроком Евролиги в апреле
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Разыгрывающий мадридского «Реала» Факундо Кампаццо признан самым ценным игроком (MVP) баскетбольной Евролиги по итогам матчей
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Разыгрывающий мадридского «Реала» Факундо Кампаццо признан самым ценным игроком (MVP) баскетбольной Евролиги по итогам матчей
«Реал» стал первой командой, которая вышла в «Финал четырех» Евролиги, где сыграет с московским ЦСКА. Испанская команда в серии ¼ финала
Кампаццо в матчах