Кампаццо признан самым ценным игроком Евролиги в апреле

«Реал» стал первой командой, которая вышла в «Финал четырех» Евролиги, где сыграет с московским ЦСКА. Испанская команда в серии ¼ финала плей-офф обыграла греческий «Панатинаикос» — 3−0.

Кампаццо в матчах плей-офф с «Панатинаикосом» в среднем набирал 12,3 очка, делал 4,7 подбора и 3 перехвата, а также отдавал 8,3 результативных передачи. Награда самому ценному игроку стала второй для игроков «Реала» в нынешнем сезоне — в октябре MVP был признан Вальтер Таварес.