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3 мая, источник: Спорт РИА Новости

УНИКС обыграл «Калев» в первом матче серии ¼ финала плей-офф Лиги ВТБ

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Баскетболисты казанского УНИКСа обыграли эстонский «Калев» в первом матче серии ¼ финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Казани завершилась со счетом 92:82 (27:24, 24:23, 19:15, 22:20). Самым результативным в составе УНИКСа стал Эрик Макколлум, на счету которого 29 очков. У «Калева» 19 очков набрал Тони Ротен.

Второй матч серии до трех побед состоится в Казани 5 мая.

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