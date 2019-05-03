УНИКС обыграл «Калев» в первом матче серии ¼ финала плей-офф Лиги ВТБ
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Баскетболисты казанского УНИКСа обыграли эстонский «Калев» в первом матче серии ¼ финала
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Баскетболисты казанского УНИКСа обыграли эстонский «Калев» в первом матче серии ¼ финала
Встреча в Казани завершилась со счетом 92:82 (27:24, 24:23, 19:15, 22:20). Самым результативным в составе УНИКСа стал Эрик Макколлум, на счету которого 29 очков. У «Калева» 19 очков набрал Тони Ротен.
Второй матч серии до трех побед состоится в Казани 5 мая.