УНИКС обыграл «Калев» в первом матче серии ¼ финала плей-офф Лиги ВТБ

Встреча в Казани завершилась со счетом 92:82 (27:24, 24:23, 19:15, 22:20). Самым результативным в составе УНИКСа стал Эрик Макколлум, на счету которого 29 очков. У «Калева» 19 очков набрал Тони Ротен.