ЦСКА разгромил «Нижний Новгород» в первом матче ¼ финала Единой лиги ВТБ

Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 87:50 (23:10, 24:13, 24:12, 16:15). В составе армейцев Уилл Клайберн набрал 15 очков, Иван Ухов — 12, у проигравших 11 очков в активе Сергея Торопова.