Дабл-дабл Ндура принёс УНИКСу вторую победу в серии с «Калевом»

Источник: РИА "Новости"

Казанцы создали задел на победу уже в первой четверти, выиграв игровой отрезок с разницей в 27 очков. Во второй четверти «Калеву» удалось выравнять ситуацию на площадке, но на общий результат это практически не оказало влияния — десятиминутка завершилась с минимальным преимуществом «Калева».

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Третья четверть получилась результативной, и в ней снова немного сильнее оказался «Калев», сократив отставание до 24 очков. Заключительный же игровой отрезок завершился вничью.

Итоговый счёт встречи — 108:84 (40:13, 19:20, 31:33, 18:18) в пользу казанцев.