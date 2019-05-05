Текущие события
Футбол. Зарубежный
5.05
Лион2
Лилль2
Хоккей. НХЛ
5.05
Даллас Старз1
Сент-Луис Блюз4
Футбол. Зарубежный
5.05
Уэска2
Валенсия6
Футбол. Зарубежный
5.05
Наполи2
Кальяри1
Футбол. Зарубежный
5.05
Вальядолид1
Атлетик0
Футбол. Премьер-лига
5.05
Ростов1
Краснодар1
Футбол. Зарубежный
5.05
Байер6
Айнтрахт Ф1
Футбол. Зарубежный
5.05
Дженоа1
Рома1
Хоккей. Европа
5.05
Чехия1
Россия4
Футбол. Зарубежный
5.05
Арсенал1
Брайтон & Хоув1
Футбол. Зарубежный
5.05
Монако2
Сент-Этьен3
Футбол. Зарубежный
5.05
Реал3
Вильярреал2
Футбол. Премьер-лига
5.05
ЦСКА2
Динамо2
Футбол. Зарубежный
5.05
Фрайбург1
Фортуна Д1
Футбол. Зарубежный
5.05
Монпелье1
Амьен1
Футбол. Зарубежный
5.05
Нант3
Дижон0
Футбол. Зарубежный
5.05
Тулуза2
Ренн2
Футбол. Зарубежный
5.05
Челси3
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
5.05
Хаддерсфилд1
Манчестер Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
5.05
Лацио1
Аталанта3
Футбол. Зарубежный
5.05
Сассуоло2
Фрозиноне2
Футбол. Зарубежный
5.05
Парма3
Сампдория3
Футбол. Зарубежный
5.05
Эйбар1
Бетис0
Хоккей. Европа
5.05
Швеция2
Финляндия1
Футбол. Зарубежный
5.05
Шальке-040
Аугсбург0
Футбол. Премьер-лига
5.05
Крылья Советов1
Уфа1
Футбол. Зарубежный
5.05
Эмполи1
Фиорентина0
Футбол. Зарубежный
5.05
Хетафе2
Жирона0
Все события
Фоторепортажи
12«Аякс» приблизился к финалу Лиги чемпионов
27Как «Зенит» стал чемпионом: «Арсенал» обыграл «Локомотив»
5 мая, источник: Чемпионат.com

«Виртус Болонья» стал победителем Лиги чемпионов ФИБА-2018/19

«Виртус Болонья» стал победителем Лиги чемпионов ФИБА-2018/19. В финале итальянский коллектив переиграл «Иберостар Тенерифе».

Наверх
Источник: AP 2019

Итальянская команда с первой четверти захватила инициативу в матче, к первому перерыву поведя в счёте с разницей в 12 очков. Второй игровой отрезок так же остался за итальянцами, увеличившими свой отрыв до 14 очков.

Читайте также
«Эфес» стал последним участником «Финала четырех» Евролиги

После перерыва «Иберостар Тенерифе» удалось выравнять положение на площадке, сведя третью четверть вничью. Заключительный игровой отрезок остался за испанцами, но на итоговый результат это не повлияло.

Счёт встречи — 73:61 (20:8, 18:16, 20:20, 15:17).

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Кевин Пантер, набравший 26 очков. В составе гостей отличился Тим Абромайтис, набравший 18 очков.

 Великолепная подруга футболиста "Спартака" пришла к нему от другого игрока!
Самая красивая фигуристка России готова завершить карьеру?
Русские звезды «Вашингтона» показали чехам мировой класс
«Ростов» на 88-й минуте ушел от поражения в игре с «Краснодаром»
Как ЦСКА и «Спартак» могут остаться без еврокубков: все расклады
Дзюба назвал ключевой эпизод в борьбе «Зенита» за чемпионство
«Монако» с Головиным в составе проиграл в домашнем матче Лиги 1
Боец MMA сделал два оборота вокруг оси и нокаутировал соперника
Клуб российского бизнесмена не проиграл ни одного матча в Греции
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь