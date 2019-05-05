Баскетболисты «Астаны» стартовали с поражения в плей-офф Единой лиги ВТБ
Баскетболисты «Астаны» уступили российским «Химкам» в первом матче
Баскетболисты «Астаны» уступили российским «Химкам» в первом матче
Стартовая игра четвертьфинальной серии прошла в Московской области и завершилась со счетом 82:59. У «Химок» с 27 очками самым результативным стал Алексей Швед, а у «Астаны» — Джеффри Гросселл, набравший 11 баллов.
Второй матч серии до трех побед пройдет 7 мая в Химках и начнется в 23:00 по времени