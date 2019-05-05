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5 мая, источник: Vesti.kz

Баскетболисты «Астаны» стартовали с поражения в плей-офф Единой лиги ВТБ

Баскетболисты «Астаны» уступили российским «Химкам» в первом матче плей-офф Единой лиги ВТБ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Стартовая игра четвертьфинальной серии прошла в Московской области и завершилась со счетом 82:59. У «Химок» с 27 очками самым результативным стал Алексей Швед, а у «Астаны» — Джеффри Гросселл, набравший 11 баллов.

Второй матч серии до трех побед пройдет 7 мая в Химках и начнется в 23:00 по времени Нур-Султана, а в столице Казахстана команды встретятся 10 мая. В регулярном чемпионате «Химки» заняли третье место, а «Астана» — шестое.

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