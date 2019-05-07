Главный тренер ЦСКА Итудис не задумывается о продлении контракта

«Я не задумываюсь о своем контракте, этот вопрос меня не беспокоит вообще. У многих игроков ЦСКА тоже истекают контракты. Но я сосредоточен на другом. У нас есть свои задачи в Евролиге, и мы постараемся сделать всё, чтобы порадовать наших болельщиков. Сейчас все мысли об этом», — сказал Итудис журналистам в ответ на вопрос о возможности продления контракта с ЦСКА.