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15:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Главный тренер ЦСКА Итудис не задумывается о продлении контракта

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Главный тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис заявил, что он не задумывается о продлении контракта.

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Источник: РИА "Новости"

ЦСКА 17 мая сыграет с испанским «Реалом» в полуфинале Евролиги. Контракт Итудиса истекает по окончании сезона.

«Я не задумываюсь о своем контракте, этот вопрос меня не беспокоит вообще. У многих игроков ЦСКА тоже истекают контракты. Но я сосредоточен на другом. У нас есть свои задачи в Евролиге, и мы постараемся сделать всё, чтобы порадовать наших болельщиков. Сейчас все мысли об этом», — сказал Итудис журналистам в ответ на вопрос о возможности продления контракта с ЦСКА.

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