Главный тренер ЦСКА Итудис не задумывается о продлении контракта
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Главный тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис заявил, что он не задумывается о продлении контракта.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Главный тренер московского баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис заявил, что он не задумывается о продлении контракта.
ЦСКА 17 мая сыграет с испанским «Реалом» в полуфинале Евролиги. Контракт Итудиса истекает по окончании сезона.
«Я не задумываюсь о своем контракте, этот вопрос меня не беспокоит вообще. У многих игроков ЦСКА тоже истекают контракты. Но я сосредоточен на другом. У нас есть свои задачи в Евролиге, и мы постараемся сделать всё, чтобы порадовать наших болельщиков. Сейчас все мысли об этом», — сказал Итудис журналистам в ответ на вопрос о возможности продления контракта с ЦСКА.