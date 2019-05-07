«Фаворит ЦСКА или не фаворит — не имеет значения»: армейцы готовятся выиграть Евролигу
ЦСКА будет мстить «Реалу» за прошлогодний полуфинал.
ЦСКА будет мстить «Реалу» за прошлогодний полуфинал.
Через несколько дней испанская Витория станет центром европейского баскетбола, с 17 по 19 мая здесь пройдет Финал четырех Евролиги. Как и год назад, соперником московского ЦСКА по полуфиналу станет мадридский «Реал», который является действующим обладателем главного трофея Европы. В прошлогоднем полуфинале после сумасшедшей первой десятиминутки (армейцы вели 30:20) испанцы включили режим убийц и переломили ход матча, в итоге выиграв 92:83. Теперь же ЦСКА и «Реал» вновь сойдутся в борьбе за выход в финал.
За неделю до вылета в Басконию московский клуб пригласил журналистов на традиционный
Димитрис Итудис уверил, что его совершенно не волнует вопрос о контракте, он думает о полуфинале.
— Не стоит вешать ярлыки. ЦСКА — каждый сезон фаворит. Но мы не думаем об этом, это вообще неважно. У нас есть цель, и мы идем к ней. А то, как нас называют в прессе — «ЦСКА — фаворит», «ЦСКА не фаворит» — вообще не имеет значения для команды.
В регулярном чемпионате мы обыграли «Реал» дважды. Но регулярка и
плей-офф— совершенно разные турниры, их нельзя сравнивать. Это турниры, в которых надо играть с разными подходами. Мы знаем, как противостоять «Реалу». У них есть свои плюсы и минусы, как и у любой команды. Конкретная игра на паркете — это словно реальная жизнь, где все происходит здесь и сейчас. Я могу подготовить разные стратегии на игру. Но их тренер тоже будет готовить разные тактики. И для нас будет важным быть способными менять свою игру, исходя из конкретной ситуации.
Мой контракт? Этот вопрос меня не беспокоит вообще. У многих игроков ЦСКА тоже истекают контракты. Но я сосредоточен на другом. У нас есть свои задачи в Евролиге, и мы постараемся сделать все, чтобы порадовать наших болельщиков. Сейчас все мысли об этом.
Форвард Андрей Воронцевич вспомнил прошлогодний полуфинал, в котором он получил травму, а также признался, что рассчитывает на поддержку наших болельщиков.
— Для ЦСКА нет непроходимого соперника. Надеемся, что в этом сезоне у нас все получится. В сезоне обыгрывали «Реал», сейчас с ними будет полуфинал. Те матчи помогут нам подготовиться, посмотреть свои ошибки. Не нужно их недооценивать. Нужно быть уверенным в себе.
Нервяка нет. Год назад я получил травму, пропустил 4 месяца. Сейчас есть сверхмотивация и злость. Есть внутреннее переживание, но это нормально, нужно об этом не думать.
Мы выбили «Басконию» (на их площадке пройдет Финал четырех), их болельщикам это не понравилось. Но они же болеют против «Реала» (улыбается). Надеюсь, что и наши болельщики нас поддержат.
Центровой Отелло Хантер сравнил стиль игры «Реала» прошлого и этого сезонов, а также сказал, что сделает в случае победы армейцев в Финале четырех.
— Конечно, по сравнению с прошлым годом стиль игры у «Реала» поменялся, они стали намного сильнее играть в защите, игроки стали играть более цепко. В этом и заключается разница между их игрой прошлого и этого сезонов. Мы их дважды победили в регулярном чемпионате, но сейчас будет абсолютно другая игра. Мы ждем очень тяжелый матч, который не будет похож на другие.
Готов ли сделать
Защитник Иван Ухов считает, что ключом к победе ЦСКА над испанцами станет защита.
— Ключом к победе над «Реалом» станет защита. Нам надо сдержать их лидеров, чтобы они не смогли реализовать свои легкие броски. Обычно «Реал» вынуждает соперников ошибаться и проводит легкие атаки. Плюс нам самим нужно хладнокровнее и терпеливее сыграть в нападении.