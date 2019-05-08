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15:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Михайловский признан лучшим молодым игроком сезона в Лиге ВТБ

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Баскетболист саратовского «Автодора» Никита Михайловский признан лучшим молодым игроком чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2018/19, сообщается на официальном сайте лиги.

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Обладатель титула «Лучшему молодому игроку» определялся среди баскетболистов лиги не старше 22 лет (1997 года рождения и младше).

В текущем сезоне Михайловский, которому в сентябре исполнится 19 лет, провел за «Автодор» 26 матчей, в которых в среднем за 15,5 минуты на площадке набирал 5,5 очка, делал 2,2 подбора и 0,7 передачи, зарабатывая при этом 5,7 балла за эффективность действий. Лучший матч в этом сезоне защитник «Автодора» провел против эстонского «Калева» (победа «Автодора» — 112:109). За почти 29 минут на площадке россиянин записал на свой счет 22 очка с показателем эффективности 20.

«Спасибо лиге за это признание, — отметил Михайловский. — Сезон у “Автодора” сложился не так, как мы все хотели. Были тяжелые победы, но также были матчи, в которых мы не имели права проигрывать. При этом хочу поблагодарить президента “Автодора” и тренера за доверие и поддержку, а также сказать спасибо партнерам и всему персоналу клуба. В следующем сезоне мы докажем, что способны на большее».

«Автодор» по итогам регулярного чемпионата Лиги ВТБ занял 11-е место и не попал в плей-офф.

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