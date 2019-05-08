«Панатинаикос» снялся с чемпионата Греции в знак протеста

Арбитр Панайотис Анастопулос сам отказался работать на матче «Олимпиакос» — «Промитеас» после того, как сотни болельщиков собрались возле его дома и принялись скандировать матерные речёвки в его адрес.

Напомним, что ранее Анастопулос был одним из трёх арбитров, работавших на матче полуфинала Кубка Греции против «Панатинаикоса». Тогда «Олимпиакос» не вышел на вторую половину матча из-за претензий к судейству. В ответ руководство лиги лишило команду шести очков в чемпионате Греции.