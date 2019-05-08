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18:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Панатинаикос» снялся с чемпионата Греции в знак протеста

Греческий «Панатинаикос» принял решение сняться с чемпионата Греции в знак протеста против замены судьи в матче «Олимпиакос» — «Промитеас», сообщает Eurohoops.

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Источник: РИА "Новости"

Арбитр Панайотис Анастопулос сам отказался работать на матче «Олимпиакос» — «Промитеас» после того, как сотни болельщиков собрались возле его дома и принялись скандировать матерные речёвки в его адрес.

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Напомним, что ранее Анастопулос был одним из трёх арбитров, работавших на матче полуфинала Кубка Греции против «Панатинаикоса». Тогда «Олимпиакос» не вышел на вторую половину матча из-за претензий к судейству. В ответ руководство лиги лишило команду шести очков в чемпионате Греции.

После этого в рамках 19-го тура греческой лиги команда отказалась от участия в матче с «Панатинаикосом». В итоге с «Олимпиакоса» было снято шесть очков, команде было засчитано поражение со счётом 0:20.

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