«Панатинаикос» снялся с чемпионата Греции в знак протеста
Греческий «Панатинаикос» принял решение сняться с чемпионата Греции в знак протеста против замены судьи в матче «Олимпиакос» — «Промитеас», сообщает Eurohoops.
Греческий «Панатинаикос» принял решение сняться с чемпионата Греции в знак протеста против замены судьи в матче «Олимпиакос» — «Промитеас», сообщает Eurohoops.
Арбитр Панайотис Анастопулос сам отказался работать на матче «Олимпиакос» — «Промитеас» после того, как сотни болельщиков собрались возле его дома и принялись скандировать матерные речёвки в его адрес.
После этого в рамках 19-го тура греческой лиги команда отказалась от участия в матче с «Панатинаикосом». В итоге с «Олимпиакоса» было снято шесть очков, команде было засчитано поражение со счётом 0:20.