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8 мая, источник: ТАСС

Баскетболисты УНИКСа обыграли «Калев» и стали первыми полуфиналистами Единой лиги ВТБ

ТАСС, 8 мая. Казанский УНИКС победил эстонский «Калев» со счетом 96:84 в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и вышел в полуфинал. Встреча прошла в Таллине.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал защитник УНИКСа Эррик Макколлум, набравший 24 очка. В составе «Калева» дабл-дабл сделал разыгрывающий Бранко Миркович (14 очков + 10 результативных передач).

Счет в серии до трех побед стал 3−0. Две игры в Казани также выиграл УНИКС (92:82, 108:84). В полуфинале казанцы встретятся с победителем серии между подмосковными «Химками» и нур-султанской «Астаной», где выигрывают баскетболисты российского клуба со счетом 2−0.

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