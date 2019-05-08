Баскетболисты УНИКСа обыграли «Калев» и стали первыми полуфиналистами Единой лиги ВТБ

Счет в серии до трех побед стал 3−0. Две игры в Казани также выиграл УНИКС (92:82, 108:84). В полуфинале казанцы встретятся с победителем серии между подмосковными «Химками» и нур-султанской «Астаной», где выигрывают баскетболисты российского клуба со счетом 2−0.