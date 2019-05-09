Клайберн вошел в первую символическую команду Евролиги сезона-2018/19

Источник: РИА "Новости"

Первая символическая команда сезона определялась по итогам голосования болельщиков и журналистов. Кроме Клайберна в нее вошли: Ник Калатес («Панатинаикос», Греция), Брэндон Дэвис («Жальгирис», Литва), Костас Слукас и Ян Веселы (оба — «Фенербахче», Турция).

Клайберн в нынешнем сезоне Евролиги в среднем за игру набирает 13,2 очка, делает 6,9 подбора, 1,5 передачи и 1,1 перехвата.