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13:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клайберн вошел в первую символическую команду Евролиги сезона-2018/19

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Форвард московского ЦСКА американец Уилл Клайберн включен в первую символическую пятерку Евролиги сезона-2018/19, сообщается на официальном сайте баскетбольного турнира.

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Источник: РИА "Новости"

Первая символическая команда сезона определялась по итогам голосования болельщиков и журналистов. Кроме Клайберна в нее вошли: Ник Калатес («Панатинаикос», Греция), Брэндон Дэвис («Жальгирис», Литва), Костас Слукас и Ян Веселы (оба — «Фенербахче», Турция).

Клайберн в нынешнем сезоне Евролиги в среднем за игру набирает 13,2 очка, делает 6,9 подбора, 1,5 передачи и 1,1 перехвата.

ЦСКА в полуфинале «Финала четырех» Евролиги 17 мая сыграет с мадридским «Реалом». В другом полуфинале встретятся стамбульские клубы «Фенербахче» и «Анадолу Эфес».

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