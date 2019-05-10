Райкович из «Астаны» признан лучшим тренером сезона баскетбольной Единой лиги ВТБ

Райкович возглавил «Астану» в июле 2018 года. Ранее он четырежды признавался лучшим тренером чемпионата Македонии, работая в «Фени Индастрис» и «Работничках», и дважды — польского национального первенства, являясь главным тренером «Стал Остров».

Под руководством 40-летнего Райковича «Астана» заняла шестое место в регулярном чемпионате Единой лиги, одержав рекордные для клуба 15 побед. В плей-офф команда играет с подмосковными «Химками» и уступает в серии до трех побед со счетом 0−2.