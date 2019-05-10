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15:19 (мск), источник: ТАСС

Райкович из «Астаны» признан лучшим тренером сезона баскетбольной Единой лиги ВТБ

ТАСС, 10 мая. Македонский наставник баскетбольного клуба «Астана» из Нур-Султана Эмиль Райкович признан лучшим тренером сезона Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Райкович возглавил «Астану» в июле 2018 года. Ранее он четырежды признавался лучшим тренером чемпионата Македонии, работая в «Фени Индастрис» и «Работничках», и дважды — польского национального первенства, являясь главным тренером «Стал Остров».

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Под руководством 40-летнего Райковича «Астана» заняла шестое место в регулярном чемпионате Единой лиги, одержав рекордные для клуба 15 побед. В плей-офф команда играет с подмосковными «Химками» и уступает в серии до трех побед со счетом 0−2.

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