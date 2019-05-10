Райкович из «Астаны» признан лучшим тренером сезона баскетбольной Единой лиги ВТБ
ТАСС, 10 мая. Македонский наставник баскетбольного клуба «Астана» из
ТАСС, 10 мая. Македонский наставник баскетбольного клуба «Астана» из
Райкович возглавил «Астану» в июле 2018 года. Ранее он четырежды признавался лучшим тренером чемпионата Македонии, работая в «Фени Индастрис» и «Работничках», и дважды — польского национального первенства, являясь главным тренером «Стал Остров».
Под руководством 40-летнего Райковича «Астана» заняла шестое место в регулярном чемпионате Единой лиги, одержав рекордные для клуба 15 побед. В