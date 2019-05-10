БК «Астана» проиграл «Химкам» третий матч подряд в плей-офф и завершил сезон в Единой лиге ВТБ
Баскетбольный клуб «Астана» проиграл «Химкам» третий матч подряд в четвертьфинальной серии
Баскетбольный клуб «Астана» проиграл «Химкам» третий матч подряд в четвертьфинальной серии
Встреча в
В первом матче серии до трех побед баскетболисты «Астаны» проиграли со счетом 59:82, а во втором — 64:94. Обе встречи состоялись в Московской области.
Стоит отметить, что «Химки» по итогам регулярного чемпионата заняли третье место, а «Астана» стала шестой.