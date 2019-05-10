БК «Астана» проиграл «Химкам» третий матч подряд в плей-офф и завершил сезон в Единой лиге ВТБ

Источник: РИА "Новости"

Встреча в Нур-Султане завершилась со счетом 88:81 (24:25, 26:23, 17:14, 21:19) в пользу гостей.

В первом матче серии до трех побед баскетболисты «Астаны» проиграли со счетом 59:82, а во втором — 64:94. Обе встречи состоялись в Московской области.