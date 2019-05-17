ЦСКА начинает «Финал четырех» баскетбольной Евролиги матчем против «Реала»

Источник: РИА "Новости"

Возможность для ЦСКА переписать историю

В «Финале четырех» прошлого года армейцы были главными фаворитами, но заняли лишь четвертое место. В полуфинале команда Димитриса Итудиса проиграла «Реалу», поэтому предстоящий матч многие называют реваншем. Капитан ЦСКА Кайл Хайнс признался ТАСС, что «Финал четырех» — шанс переписать историю прошлого года.

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«У нас достаточно опыта, чтобы победить в Евролиге в этом сезоне. Прошлый розыгрыш подарил нам его. Тогда мы проиграли “Реалу” в полуфинале. Досада и боль от поражения до сих пор сидят в нас, теперь есть шанс переписать историю», — сказал Хайнс.

Испанский «Финал четырех» — возможность проявить себя многим армейцам, в том числе и главному тренеру. У Итудиса и большей части команды истекают контракты. Греческий специалист возглавляет ЦСКА с июня 2014 года. Под его руководством команда выиграла Евролигу в сезоне-2015/16, однако сейчас будущее тренера выглядит туманно, поэтому успех в Европе может многое определить.

«Конечно, если будет победа в Евролиге, то продление контракта с Димитрисом (Итудисом) выглядит логичным шагом, — сказал ТАСС президент ЦСКА Андрей Ватутин. — Но сейчас об этом говорить еще рано. Надо смотреть на выступление, уровень игры и другие факторы».

Сам тренер армейцев сказал, что продление соглашения — это последняя вещь, о которой он думает.

Мой контракт — последнее, о чем я думаю. Данный вопрос не беспокоит совсем. У клуба есть ожидания от нас, мы их понимаем, понимаем ситуацию и хотим принести радость болельщикам. Димитрис Итудис

Лидеры ЦСКА готовы к бою

Армейский клуб подходит к «Финалу четырех» в оптимальном составе, это выгодно отличается от ситуации в 2018 году, когда лидеры только восстановились после травм и не набрали форму. Сейчас каждый в команде говорит о полной готовности к матчам. Были опасения по поводу здоровья защитника клуба Серхио Родригеса — испанец получил травму 9 мая в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода» (3−0), уже на шестой минуте встречи покинув площадку. После игры Итудис заявил, что у баскетболиста диагностировали повреждение голеностопа, однако сам Родригес развеял опасения.

«Я на 100 процентов готов. Полностью восстановился и совершенно точно сыграю в «Финале четырех». С нетерпением жду матча против «Реала», — заявил ТАСС защитник.

Нет проблем со здоровьем и у американца Уилла Клайберна, вошедшего в первую символическую пятерку Евролиги. Команда турнира определилась по итогам голосования, в котором 75% составило мнение журналистов, еще 25% — мнение болельщиков. В нее также вошли защитник Ник Калатес («Панатинаикос», Греция), центровой Брэндон Дэвис («Жальгирис», Литва), разыгрывающий Костас Слукас и форвард Ян Веселы (оба — «Фенербахче», Турция).

«Реал» тоже готов ко встрече с российским клубом. Как заявил главный тренер мадридцев Пабло Лассо, загадки для него ЦСКА не представляет.

Хорошо знаем соперника, в прошлом году в «Финале четырех» мы также встретились на этой стадии. Тогда победа была за нами, но сейчас все иначе. Это уже другой турнир, другая история. Мы должны забыть прошлогодние успехи и со всей серьезностью подойти к завтрашней игре. Пабло Лассо

«Финал четырех» может пройти в Москве

Примечательно, но нынешний «Финал четырех» мог пройти в России. Москва претендовала на проведение в 2019 году, но хозяином соревнования стала испанская Витория, так как российская арена не была готова к нужному сроку. Однако еще в июне 2017 года руководство Евролиги и «ВТБ-Арена парк» достигли предварительной договоренности, подписав меморандум о проведении «Финала четырех» в 2019 году в Москве.

Сейчас президент Евролиги Жорди Бертомеу признается, что российская столица не выпала из числа претендентов в будущем.

«Я еще не был в Москве после того, как арену ввели в строй. Знаю, что там проходил Матч звезд (Единой лиги ВТБ — прим. ТАСС). Может ли арена провести “Финал четырех”? Конечно, но все зависит от них, от заявки», — сказал Бертомеу ТАСС.