Баскетболисты ЦСКА победили мадридский «Реал» и вышли в финал Евролиги

Самыми результативными игроками матча стали защитники ЦСКА Нандо де Коло и Серхио Родригес, в активе которых по 23 очка. В составе «Реала» больше всех очков набрал защитник Фабьен Козёр — 18.

ЦСКА восьмой раз подряд играет в «Финале четырех» Евролиги. Московский клуб три раза становился победителем соревнований (2006, 2008, 2016), еще трижды армейцы выходили в финал турнира (2007, 2009, 2012). С 2003 года столичный клуб лишь один раз не выходил в «Финал четырех» турнира, это случилось в сезоне-2010/11. В прошлом году ЦСКА в полуфинале уступил «Реалу» (83:92), а затем в матче за бронзовые медали проиграл литовскому «Жальгирису» (77:79).