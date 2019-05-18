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00:17 (мск), источник: ТАСС

Баскетболисты ЦСКА победили мадридский «Реал» и вышли в финал Евролиги

ВИТОРИЯ-ГАСТЕЙС /Испания/, 18 мая. /ТАСС/. Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский «Реал» со счетом 95:90 в полуфинальном матче «Финала четырех» Евролиги. Соревнования проходят в испанском городе Витория-Гастейс.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Самыми результативными игроками матча стали защитники ЦСКА Нандо де Коло и Серхио Родригес, в активе которых по 23 очка. В составе «Реала» больше всех очков набрал защитник Фабьен Козёр — 18.

ЦСКА восьмой раз подряд играет в «Финале четырех» Евролиги. Московский клуб три раза становился победителем соревнований (2006, 2008, 2016), еще трижды армейцы выходили в финал турнира (2007, 2009, 2012). С 2003 года столичный клуб лишь один раз не выходил в «Финал четырех» турнира, это случилось в сезоне-2010/11. В прошлом году ЦСКА в полуфинале уступил «Реалу» (83:92), а затем в матче за бронзовые медали проиграл литовскому «Жальгирису» (77:79).

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В завершившемся регулярном чемпионате ЦСКА занял второе место, первым стал турецкий «Фенербахче». «Реал» по итогам регулярного сезона Евролиги стал третьим.

В финале ЦСКА встретится с турецким «Анадолу Эфес», победившим в своем полуфинале «Фенербахче». Финал и матч за третье место пройдут 19 мая.

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