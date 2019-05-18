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08:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Итудис о полуфинале Евролиги с «Реалом»: Это был потрясающий камбэк

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА совершили потрясающий камбэк в полуфинальном матче Евролиги против мадридского «Реала», заявил главный тренер российской команды Димитрис Итудис.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу ЦСКА победил «Реал» со счетом 95:90 и вышел в финал Евролиги. По ходу третьей четверти армейцы проигрывали 14 очков.

«Я хотел бы выразить свою благодарность и поздравления моим игрокам. Мы все стали свидетелями удивительного и выдающегося камбэка. Сегодня мы продолжали верить в победу и показали, насколько мы сильны как команда. Мы вышли в финал, где встретимся с другим сильным соперником», — сказал после игры Итудис, слова которого приводятся на сайте Евролиги.

Соперником армейцев по финалу станет турецкий «Анадолу Эфес». Игра состоится в воскресенье в испанском городе Витория-Гастейс.

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