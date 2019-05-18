Итудис о полуфинале Евролиги с «Реалом»: Это был потрясающий камбэк

«Я хотел бы выразить свою благодарность и поздравления моим игрокам. Мы все стали свидетелями удивительного и выдающегося камбэка. Сегодня мы продолжали верить в победу и показали, насколько мы сильны как команда. Мы вышли в финал, где встретимся с другим сильным соперником», — сказал после игры Итудис, слова которого приводятся на сайте Евролиги.