Невероятный камбэк вывел ЦСКА в финал главного баскетбольного турнира Европы

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Самыми результативными игроками матча стали защитники ЦСКА Нандо де Коло и Серхио Родригес, в активе которых по 23 очка. Однако француз больше половины своих баллов набрал с линии штрафных бросков (13).

В финале ЦСКА встретится с турецким клубом «Анадолу Эфес», который оказался сильней другого представителя этой страны — «Фенербахче».

Изначально команда считалась самым слабым клубом из участников «Финала четырех» Евролиги. В прошлом сезоне «Анадолу Эфес» и вовсе занял последнее место в регулярном чемпионате турнира. Поэтому выход в плей-офф нынешнего розыгрыша уже считался для команды успехом.

ЦСКА сумел перевернуть ход матча с «Реалом»

Президент Евролиги Жорди Бертомеу после матча признался, что получил истинное удовольствие от игры. «Полуфиналы вышли отличными. А игра ЦСКА с “Реалом” — просто супер. Армейцы вырвали победу в невероятном матче, был очень атакующий баскетбол», — сказал Бертомеу ТАСС.

Армейцы удивили многих, отыграв отставание от «Реала» в 14 очков по ходу второй половины матча. Испанский защитник ЦСКА Серхио Родригес после игры признался, что ему непривычно видеть камбэки команды в Евролиге.

ЦСКА — большой клуб, все понимаем, как важна для него победа в Евролиге. Здорово, что мы обыграли действующих чемпионов, сделали камбэк, для ЦСКА это не совсем привычно. Теперь должны быть готовы к матчу с «Эфесом», это очень сильная и уверенная в себе команда. Они выбили в плей-офф «Барселону», а в полуфинале — «Фенербахче». Серхио Родригес защитник ЦСКА

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После игры президент ЦСКА Андрей Ватутин тоже не мог поверить в случившееся. «Мы одержали потрясающую волевую победу. В четвертой четверти был невероятный камбэк», — подчеркнул Ватутин ТАСС.

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко отметил действия команды в тяжелые моменты игры и важность роли главного тренера в успехе клуба. «Это была невероятная победа, игроки показали характер, бились до конца, а Итудису можно поставить памятник за то, как он руководил. Тренер до конца верил в свой план на игру, терпел и добился результата. ЦСКА просто молодцы, они смогли наказать “Реал”, баскетболисты которого в четвертой четверти при каждом свистке апеллировали к арбитрам, вступали в споры и вели себя чересчур эмоционально», — поделился с ТАСС Кущенко.

ЦСКА не допустит недооценки соперника в финале

Армейцы трижды выигрывали «Финал четырех» Евролиги (2006, 2008, 2016), еще три раза они выходили в финал турнира (2007, 2009, 2012).

С 2003 года столичный клуб лишь однажды не добрался до данной стадии. Это произошло в сезоне-2010/11, когда ЦСКА занял последнее место в группе и не вышел в плей-офф.

Как заявил ТАСС форвард армейцев Уилл Клайберн, никакой недооценки соперника баскетболисты московской команды не допустят. «Впереди “Эфес”. Говорят, они совсем тут не фавориты, но смотрите, как команда сыграла с “Фенербахче”. Соперник очень опасен, но мы будем готовы, недооценки никакой нет», — сказал Клайберн, которому в день игры исполнилось 29 лет.

Я просил ребят перед матчем, чтобы не испортили мне день рождения. Мы проигрывали 14 очков, казалось, что это катастрофа. Но смогли вернуться, этот подарок я запомню надолго. Уилл Клайберн форвард ЦСКА

Финал и матч за третье место пройдут 19 мая. По словам Итудиса, команде необходимо за короткий срок подготовиться к не менее сложному сопернику, чем «Реал». «В баскетболе может произойти все. Мы делали это в плей-офф и в матчах регулярного чемпионата, теперь у нас есть один день, чтобы подготовиться к очередному тяжелому сопернику с прекрасной психологией, хорошей атакой, которая может показать многое», — сказал Итудис.