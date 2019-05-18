Тренер «Анадолу Эфес»: Мы первый раз в финале Евролиги и мы победим ЦСКА

В воскресенье ЦСКА и «Анадолу Эфес» сыграют в финальном матче Евролиги. ЦСКА выступает в «Финале четырех» уже в 16-й раз за последние 17 лет и трижды выигрывал титул — в 2006, 2008 и 2016 годах. «Анадолу Эфес» впервые сыграет в финале Евролиги.

«Я верю, что в финале у нас будет хорошая поддержка, и мы постараемся завоевать кубок при всем уважении к ЦСКА, его великолепному тренерскому штабу и отличным игрокам с большим опытом. ЦСКА был в шестнадцати из последних семнадцати “Финалов четырех”, а для нас это первый финал, и мы победим», — сказал Атаман журналистам.