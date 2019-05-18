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19:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер «Анадолу Эфес»: Мы первый раз в финале Евролиги и мы победим ЦСКА

ВИТОРИЯ-ГАСТЕЙС (Испания), 18 мая — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Главный тренер турецкого «Анадолу Эфес» Эргин Атаман уверен в том, что его команда победит баскетболистов московского ЦСКА в финале Евролиги, несмотря на то, что впервые сыграет в решающем матче турнира.

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В воскресенье ЦСКА и «Анадолу Эфес» сыграют в финальном матче Евролиги. ЦСКА выступает в «Финале четырех» уже в 16-й раз за последние 17 лет и трижды выигрывал титул — в 2006, 2008 и 2016 годах. «Анадолу Эфес» впервые сыграет в финале Евролиги.

«Я верю, что в финале у нас будет хорошая поддержка, и мы постараемся завоевать кубок при всем уважении к ЦСКА, его великолепному тренерскому штабу и отличным игрокам с большим опытом. ЦСКА был в шестнадцати из последних семнадцати “Финалов четырех”, а для нас это первый финал, и мы победим», — сказал Атаман журналистам.

«Я надеюсь, что нас хорошо поддержат фанаты из Витории, потому что в прошлом у нас было три игрока, которые выступали за “Басконию”. Я уверен, что все турецкие фанаты, в том числе и фанаты “Фенербахче”, будут с нами в этот вечер. Возможно, в прошлом между нашими клубами были некоторые проблемы, а в чемпионате Турции “Анадолу Эфес” и “Фенербахче” постоянно конкурируют, но когда где-то появляется турецкий флаг, все турецкие люди объединяются», — добавил тренер «Эфеса».

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