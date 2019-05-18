Баскетболист «Фенербахче» Ян Веселы признан самым ценным игроком сезона Евролиги

Источник: РИА "Новости"

«Хочу поблагодарить свою команду, партнеров и тренеров. Без них у меня не было бы этой награды», — сказал 29-летний центровой.

В номинации «Восходящая звезда» победил грузинский центровой Гога Битадзе («Будучность», Черногория). Приз самого результативного игрока вручили американцу Майку Джеймсу («Милан», Италия). Лучшим по игре в защите стал центровой Уолтер Таварес («Реал», Испания) из Кабо-Верде.

Также на церемонии награждения свой приз получил форвард ЦСКА Уилл Клайберн, вошедший в первую символическую пятерку Евролиги. Во вторую пятерку вошел защитник армейцев Нандо де Коло.