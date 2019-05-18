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8Невероятный камбэк ЦСКА в Евролиге
8«Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии
18 мая, источник: ТАСС

Баскетболист «Фенербахче» Ян Веселы признан самым ценным игроком сезона Евролиги

ВИТОРИЯ-ГАСТЕЙС /Испания/, 18 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Чешский баскетболист турецкого «Фенербахче» Ян Веселы признан самым ценным игроком регулярного сезона Евролиги. В субботу в испанском городе Витория-Гастейс проходит церемония награждения Евролиги.

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Источник: РИА "Новости"

«Хочу поблагодарить свою команду, партнеров и тренеров. Без них у меня не было бы этой награды», — сказал 29-летний центровой.

В номинации «Восходящая звезда» победил грузинский центровой Гога Битадзе («Будучность», Черногория). Приз самого результативного игрока вручили американцу Майку Джеймсу («Милан», Италия). Лучшим по игре в защите стал центровой Уолтер Таварес («Реал», Испания) из Кабо-Верде.

Также на церемонии награждения свой приз получил форвард ЦСКА Уилл Клайберн, вошедший в первую символическую пятерку Евролиги. Во вторую пятерку вошел защитник армейцев Нандо де Коло.

В финальном матче Евролиги в воскресенье ЦСКА сыграет с турецким «Анадолу Эфес».

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