«Реал» занял третье место в баскетбольной Евролиге

Испанский клуб впервые завоевал бронзовые награды Евролиги, также в его активе две победы в Евролиге (2015, 2018) и два выхода в финал (2013, 2014). «Фенербахче» выходит в «Финал четырех» пять лет подряд, за это время турецкий клуб один раз выигрывал Евролигу (2017) и дважды выходил в финал турнира (2016, 2017).