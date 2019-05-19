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20:37 (мск), источник: ТАСС

«Реал» занял третье место в баскетбольной Евролиге

ВИТОРИЯ-ГАСТЕЙС /Испания/, 19 мая. /ТАСС/. Баскетболисты испанского «Реала» обыграли турецкий «Фенербахче» со счетом 94:75 в матче за третье место Евролиги. «Финал четырех» проходит в испанском городе Витория-Гастейс.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Реала» Густаво Айон, набравший 23 очка. В составе «Фенербахче» больше всего очков набрал разыгрывающий Костас Слукас — 17.

«Фенербахче» занял первое место по итогам регулярного чемпионата Евролиги сезона-2018/19, «Реал» стал третьим в турнирной таблице. В полуфинальных матчах «Фенербахче» уступил турецкому «Анадолу Эфесу» (73:92), «Реал» проиграл московскому ЦСКА (90:95).

В сезоне-2017/18 команды встречались в финале, тогда победу также одержал «Реал» (85:80).

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Испанский клуб впервые завоевал бронзовые награды Евролиги, также в его активе две победы в Евролиге (2015, 2018) и два выхода в финал (2013, 2014). «Фенербахче» выходит в «Финал четырех» пять лет подряд, за это время турецкий клуб один раз выигрывал Евролигу (2017) и дважды выходил в финал турнира (2016, 2017).

В финале московский ЦСКА встретится с турецким «Анадолу Эфесом», встреча пройдет позднее в воскресенье.

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