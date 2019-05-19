«Реал» занял третье место в баскетбольной Евролиге

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Реала» Густаво Айон, набравший 23 очка. В составе «Фенербахче» больше всего очков набрал разыгрывающий Костас Слукас — 17.
«Фенербахче» занял первое место по итогам регулярного чемпионата Евролиги сезона-2018/19, «Реал» стал третьим в турнирной таблице. В полуфинальных матчах «Фенербахче» уступил турецкому «Анадолу Эфесу» (73:92), «Реал» проиграл московскому ЦСКА (90:95).
В сезоне-2017/18 команды встречались в финале, тогда победу также одержал «Реал» (85:80).
В финале московский ЦСКА встретится с турецким «Анадолу Эфесом», встреча пройдет позднее в воскресенье.