ЦСКА стал победителем баскетбольной Евролиги

Самыми результативными игроками матча в составе ЦСКА стали Уилл Клайберн и Кори Хиггинс, в активе которых по 20 очков. В составе «Анадолу Эфеса» больше всех очков набрал Шейн Ларкин — 29.

ЦСКА в четвертый раз стал победителем Евролиги, ранее он побеждал в турнире в 2006, 2008 и 2016 годах, еще трижды армейцы выходили в финал турнира (2007, 2009, 2012). С 2003 года московский клуб только один раз не выходил в «Финал четырех» турнира, это случилось в сезоне-2010/11. В прошлом году ЦСКА в полуфинале уступил «Реалу» (83:92), а в матче за бронзовые медали проиграл литовскому «Жальгирису» (77:79).