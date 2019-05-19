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19 мая, источник: ТАСС

ЦСКА стал победителем баскетбольной Евролиги

ВИТОРИЯ-ГАСТЕЙС /Испания/, 19 мая. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над турецким «Анадолу Эфес» со счетом 91:83 в финальном матче баскетбольной Евролиги. «Финал четырех» турнира проходил в испанском городе Витория-Гастейс.

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Самыми результативными игроками матча в составе ЦСКА стали Уилл Клайберн и Кори Хиггинс, в активе которых по 20 очков. В составе «Анадолу Эфеса» больше всех очков набрал Шейн Ларкин — 29.

ЦСКА в четвертый раз стал победителем Евролиги, ранее он побеждал в турнире в 2006, 2008 и 2016 годах, еще трижды армейцы выходили в финал турнира (2007, 2009, 2012). С 2003 года московский клуб только один раз не выходил в «Финал четырех» турнира, это случилось в сезоне-2010/11. В прошлом году ЦСКА в полуфинале уступил «Реалу» (83:92), а в матче за бронзовые медали проиграл литовскому «Жальгирису» (77:79).

«Анадолу Эфес» впервые в истории играл в «Финал четырех». В регулярном чемпионате Евролиги ЦСКА занял второе место, турецкий клуб стал четвертым.

Ранее в воскресенье испанский «Реал» обыграл турецкий «Фенербахче» со счетом 94:75 в матче за третье место Евролиги.

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