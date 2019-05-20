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00:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА — чемпион Евролиги! Четырехкратный!

Российский клуб выиграл самый престижный баскетбольный турнир Европы.

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Источник: AFP 2019

Евролига. Финал четырех

«Эфес» (Турция) — ЦСКА (Россия) — 83:91 (20:29, 22:15, 20:24, 21:23)
19 мая. Витория. Арена «Фернандо Буэса». 13 420 зрителей. Судьи: Лоттермозер (Германия), Ламоника (Италия), Латышев (Латвия).

Неистовая радость болельщиков, приехавших из Москвы в далекую Виторию, золотое конфетти, концентрированное счастье на паркете и рядом с ним — ЦСКА после трехлетней паузы вновь сильнейшая команда Европы! Красно-синие стали чемпионами Евролиги и добыли восьмой континентальный титул, переиграв турецкий «Эфес».

Кто тут «Голден Стэйт»?

Перед матчем главный тренер «Эфеса» Эргин Атаман сравнил баскетбол своей команды с тем, который показывает «Голден Стэйт», а ЦСКА сравнил с «Милуоки». И пообещал играть в финале так же, как с «Фенербахче» двумя днями назад.

И «Эфес» вышел на незнакомую для себя территорию с видимой легкостью и в приподнятом настроении — никаких «чугунных ног», улыбки и приподнятое настроение. Армейцы перестановок в стартовом составе не сделали, а у турецкого клуба вышел отлично знакомый с красно-синими по игре за «Химки» Андерсон.

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ЦСКА выиграл Евролигу

Он, кстати, стал одним из героев первых минут, в первой же атаке положив «треху». Игра вообще началась без разведки — у ЦСКА тут же ответил дальним броском Курбанов, «Эфес» показал, на что способен Ларкин, забивший в проходе.

Соперники так и продолжили обмениваться ударами, как на чемпионате мира по пощечинам. Ларкину на попадание с периметра ответил Клайберн, Андерсону — Хиггинс. Но чуть позже Кори положил еще, а Клайберн полез в «краску» и забил с фолом. Только что вышедший Хайнс поставил красивейший блок-шот Ларкину, а Хэкетт забил «треху» «в лоб». Атаман взял тайм-аут, но и после него было понятно — пока пока как «Голден Стэйт» играет скорее ЦСКА. Подтверждение — прекрасная комбинация, закончившаяся открытым броском с периметра для Хиггинса, который за четверть набрал 11 очков. Преимущество армейцев стало двузначным.

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Спокойствие раньше времени

По большинству раскладов — и у специалистов, и у букмекеров, явным фаворитом финального матча был ЦСКА. За армейцев были и опыт регулярного участия в «Финалах четырех», и показатели регулярного сезона, и большая глубина состава. Впрочем, достаточно многие были готовы поставить и на «Эфес» с его куражом и потрясающей уверенностью в себе. Утром довелось услышать диалог коллег — один из которых доказывал, что турецкий клуб точно уедет домой с титулом.

Фоторепортаж
Невероятный камбэк ЦСКА в Евролиге

Действительно, в полуфинале «Эфес» произвел очень мощное впечатление. Ларкин, набрав 30 очков, сделав по 7 передач и подборов, побил рекорд эффективности «Финалов четырех», ненамного от него отстал Мицич. Но едва ли не главный вопрос заключался в том, удастся ли этому дуэту провести второй матч подряд на таком же уровне. Тем более, что у ЦСКА была своя ударная пара снайперов в лице Де Коло и Родригеса.

Кстати, в начале второй четверти и испанец открыл счет «трешкам», тогда как у «Эфеса» мяч пару минут никак не шел в кольцо. Треха Клайберна, проход Де Коло — армейцы удерживали отрыв, и, казалось, у них все идет хорошо. Ларкин держал марку, а вот Мицич, казалось, решил взять выходной — до последней минуты первой половины встречи в его активе были всего два очка.

Но с самого начала второй четверти начали настораживать пара моментов — во-первых, несколько подборов «Эфеса» на чужом щите, всего за вторую четверть их набралось семь усилиями Данстона, Мотума и Симона. Во-вторых, ЦСКА начал получать фолы — восемь за 10 минут тоже показатель так себе. И, используя штрафные и «вторые шансы», стамбульцы сократили разрыв всего до «-5». А потом на последней секунде перед перерывом судьи наказали армейцев тремя штрафными. И все, по сути, началось с нуля.

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Ловушка для Золушки

Тут пришла пора вспомнить, что ЦСКА в рамках Евролиги не проигрывал «Эфесу» с февраля 2013 года. И вообще в новейшей истории турнира из 20 матчей между соперниками армейцы выиграли 17. Но как сказал накануне Итудис, статистика не играет в баскетбол. В финале нет разницы, в 18-й раз ты обыгрываешь оппонента, или в сотый. Все, что имеет значение — стоящий на кону титул.

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«Эфес», никогда не игравший даже в финалах, очень хотел покорить вершину с первой попытки. Забраться с последнего места в прошлом сезоне сразу на первое. Это была бы потрясающая история — для клуба, для Евролиги, для всего баскетбола. Настоящая история Золушки, которые так любит публика.

Сказка для стамбульцев продолжилась в начале второй половины, когда «треха» Симона впервые за долгое время сделала «Эфес» лидером. ЦСКА пора было выступить в роли злой мачехи. И команде удалось успокоиться самой и успокоить игру. В этом вновь помогли трехочковые — сначала Де Коло и Клайберн помогли оказаться на дистанции от соперника, а затем армейцы забили с периметра еще дважды подряд. Преимущество снова стало комфортным, но это, конечно, было еще не все — их собственные ошибки позволили «Эфесу» набрать восемь очков подряд.

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Родригес, впрочем, исправился уже в начале четвертой четверти — очередная «трешка». К тому же у соперника «подвисли» на фолах Данстон и Симон — оба хорошо смотрелись в этот вечер. Благодаря им и Ларкину напряжение в игре продолжало висеть прямо над паркетом. Арена в эти минуты яростно поддерживала «Эфес», и все очки ЦСКА приходилось буквально выгрызать. Но ЦСКА справился и совершил рывок 8:0, вдохновителями которого стали Де Коло и Хиггинс.

«Эфес» и не подумал выбрасывать белый флаг — две «трешки» подряд, неспортивный фол Хэкетта, и стамбульцы снова в деле. А на табло — всего две минуты до конца. Дальше были штрафные Хиггинса и сверхзатяжная атака «Эфеса», не попавшего ни одну из трех попыток. Лимит чудес для дебютантов закончился.

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