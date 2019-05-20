Ватутин не стал рассказывать о будущем Итудиса после победы в Евролиге

В воскресенье ЦСКА победил турецкий «Анадолу Эфес» со счетом 91:83 в финальном матче Евролиги и в четвертый раз выиграл турнир. Контракт Итудиса с ЦСКА истекает после окончания сезона. Ранее Ватутин в интервью РИА Новости, комментируя новый контракт Итудиса, заявлял, что «выигрыш “Финала четырех” Евролиги — это гарантия предложения о продлении сотрудничества».

«А почему вы не спрашиваете сейчас, остаюсь я в ЦСКА или нет? Вообще я сейчас хочу насладиться моментом и хорошо отметить победу. Это единственное, о чем я думаю после финального матча. Хочу отметить победу и потом домой, к родным», — сказал Ватутин журналистам в ответ на вопрос, будет ли предложен Итудису новый контракт.