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08:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ватутин не стал рассказывать о будущем Итудиса после победы в Евролиге

ВИТОРИЯ-ГАСТЕЙС (Испания), 20 мая — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин не стал рассказывать о будущем главного тренера Димитриса Итудиса в команде после победы в Евролиге.

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье ЦСКА победил турецкий «Анадолу Эфес» со счетом 91:83 в финальном матче Евролиги и в четвертый раз выиграл турнир. Контракт Итудиса с ЦСКА истекает после окончания сезона. Ранее Ватутин в интервью РИА Новости, комментируя новый контракт Итудиса, заявлял, что «выигрыш “Финала четырех” Евролиги — это гарантия предложения о продлении сотрудничества».

«А почему вы не спрашиваете сейчас, остаюсь я в ЦСКА или нет? Вообще я сейчас хочу насладиться моментом и хорошо отметить победу. Это единственное, о чем я думаю после финального матча. Хочу отметить победу и потом домой, к родным», — сказал Ватутин журналистам в ответ на вопрос, будет ли предложен Итудису новый контракт.

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